Wielrennen Bas Vandenbulcke (14) maakt debuut bij de nieuwelingen: “Het voorbije seizoen werd ik tien keer tweede”

Bas Vandenbulcke (14) uit Ruiselede viert op zondag 6 november zijn debuut bij de nieuwelingen in een pistemeeting in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. Op het programma staat een omnium met drie onderdelen: scratch, temporonden en puntenkoers.

“Ik ga aan een aantal meetings deelnemen, maar niet zo veel als vorige winter”, vertelt Bas Vandenbulcke. “Eind vorig jaar heb ik zo goed als alle meetings gereden. Dit keer wil ik me goed voorbereiden op het wegseizoen.” Want bij de nieuwelingen start dat een beetje vroeger dan bij de aspiranten. “Tijdens de eindejaarsperiode zal ik ook enkele Belgische pistekampioenschappen rijden”, gaat Vandenbulcke verder. “Puntenkoers en temporonden doe ik graag. Volgende week zal ik ook deelnemen aan de Future Series. Maar het accent ligt op het volgende wegseizoen.”

Zilver en brons

Vandenbulckes campagne op de weg was dit jaar zeker niet onaardig. Bij de veertienjarigen aspiranten pakte hij tijdens de provinciale kampioenschappen zilver in de wegrit en brons in de tijdrit. “In dat PK reed ik vijf ronden alleen voorop”, blikt de pion van Young Cycling Team Middelkerke terug. “Dan kwamen vijf of zes renners bij mij. We gingen samen naar de streep. Ik kwam goed uit de laatste bocht, maar Kyano Cottignies was de snelste. Dat was een van mijn tien tweede plaatsen het voorbije seizoen.”

Dat zijn veel Poulidorplaatsen. “Toch was het een mooi wegseizoen”, benadrukt de student technologische wetenschappen aan het Emmaüsinstituut in Aalter. “Eén keer eindigde ik voor Kyano Cottignies, in een wedstrijd met wat hoogtemeters, maar ook toen werd ik tweede. Kyano wordt volgend seizoen mijn ploegmaat. Ik blijf zeker nog een jaar bij Young Cycling Team Middelkerke. De ploeg stelde haar kandidatuur om volgend jaar de Beker van België voor nieuwelingen te rijden. Ik ga zeker ook de klimkoersen proberen.” (HF)