Wielerwedstrijd voor juniores tijdens kermisweekend in Rollegem-Kapelle

Tijdens het laatste weekend van juni is het kermis in Rollegem-Kapelle. Het plaatselijke koerscomité pakt er uit met een wielerwedstrijd voor juniores.

Op kermiszaterdag 30 juni organiseert het koerscomité Rollegem-Kapelle de jaarlijkse wedstrijd voor juniores. “Hier wordt al jarenlang een wielerwedstrijd georganiseerd. Wielerwedstrijden bestaan al meer dan honderd jaar in onze gemeente. Vroeger hadden we ook nog een parochianenkoers, maar nu kiezen we ervoor om enkel een wedstrijd voor juniores te organiseren”, aldus Bart Neyrinck van de organisatie. De Grote Prijs Joost Degraeve start om 15 uur. (BF)