Wielerwedstrijd Dwars door Wingene wordt een echt wielerfeest

Wingene for Cycling organiseert op zaterdag 9 juli de wielerwedstrijd Dwars door Wingene. Nieuw is dat de koers start op het Marktplein.

“Na onze eerste editie van de wielerwedstrijd gaan we dit jaar verder op de ingeslagen weg en we proberen alle ruwe kantjes bij te vijlen zodat het geheel nog mooier en vlotter verloopt”, vertelt secretaris Andy Putman. “Dwars door Wingene is een nationale interclub voor eliten en beloften en we zijn fier dat wij zoiets kunnen organiseren. Dit alles is enkele mogelijk met de inzet en inspanningen van onze voltallige bestuursploeg, alsook met de steun van vrijwilligers, sympathisanten, sponsors en onze gemeente.”

Nieuwe voorzitter

Dwars door Wingene wordt georganiseerd door Wingene for Cycling. Het organiserend team bestaat uit tien personen en kent ook een gloednieuwe voorzitter, Koen Van Haecke. “Vol trots mag ik deze tweede editie voorstellen en we brachten enkele kleine wijzigingen aan”, weet Koen. “De start is voorzien op het Marktplein in Wingene en dit met het doel om de lokale horeca te steunen. Om 14 uur start de koers met 25 ploegen en met een totaal van 175 wielrenners. De koers telt 12 ronden van 12.7 km en de aankomst is langs de Tielsteenweg en dit nabij industrieterrein Verrekijker. Aan de Verrekijker wordt een vipdorp opgesteld met Kwaremont-café. Het café is voor iedereen vrij toegankelijk.”

Feest in het dorp

Ook het gemeentebestuur is verheugd dat deze tweede editie van ‘Dwars door Wingene’ doorgaat. “Wingene for Cycling is intussen goed ingeburgerd in onze gemeente en dat is goed”, weet burgemeester Lieven Huys. “De bestuursploeg doet het uitstekend en door deze wielerwedstrijd zal er op zaterdag 9 juli nog meer leven in onze gemeente op te merken zijn of nog beter er zal feest in het dorp zijn. Feesten is altijd aangenaam, brengt sociale contacten met zich mee en laten we enkel nog hopen op zonnig weer”.