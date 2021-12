Wielertoeristenclub mag na jaartje oponthoud opnieuw fietsevent organiseren: De Pelikaan is klaar voor mountainbiketocht

“We kregen de toestemming om in januari 2022 onze mountainbiketocht te organiseren”, luidt het opgelucht bij Wielertoeristenclub De Pelikaan uit Bellegem. De tocht vindt plaats op zaterdag 15 januari 2022.

Het is zeker al meer dan 10 jaar geleden dat de eerste mountainbiketocht van De Pelikaan georganiseerd werd. Vorig jaar kon deze niet plaatsvinden door de coronamaatregelen en er was ook eens een jaar dat sneeuwval ervoor zorgde dat de tocht niet op een veilige manier georganiseerd kon worden.

WTC De Pelikaan is een wielertoeristenclub onder de vleugels van KSV Bellegem. Er zijn zo’n 20 actieve leden, die op zondagmorgen de koersfiets bovenhalen en soms wordt er eens een meerdaagse fietstocht georganiseerd. “Eind februari starten we weer met fietsen op zondagvoormiddag. We starten aan de Chevalier op Bellegemplaats. Wie informatie wenst over onze club kan eens langskomen op 15 januari aan SC De Lange Munte.”

Vier afstanden

De mountainbiketocht is eigenlijk gelinkt aan totaalbeurs velofollies. “Normaal kunnen de deelnemers aan onze MTB-tocht de beurs aan halve prijs bezoeken. Dit jaar kan de beurs echter weer niet plaatsvinden, maar men blijft ons medewerking verlenen”, aldus Filip Tack van WTC De Pelikaan. Via Cycling Vlaanderen kan er voor een vlotte doorstroom aan de start vooraf ingeschreven worden.

Wie iets wil drinken kan met Covid Safe Pass in de barzone

Wie inschreef kan gewoon aan de inschrijvingsstand de dag zelf tussen 8 en 13 uur een bandje komen afhalen om te starten. Op het bandje vind je ook het nummer van de mobiele pechdienst. Je kan ook ter plaatse inschrijven. Met licentie betaal je 3 euro en zonder 5 euro.

Er is keuze tussen afstanden van 30, 37, 47 of 57 km. “Deze routes liggen op verschillende lussen. De centrale bevoorradingspost ligt in de Ijshoeve in Sint-Denijs. Voor de drie langste ritten is er ook nog een bevoorrading bij Carrosserie Dekeyzer in Bellegem.

De ritten starten op Sportcentrum De Lange Munte aan de Bad Godesberglaan 22 in Kortrijk. “Wie iets wil drinken kan met Covid Safe Pass in de barzone.”

De ritten zijn allemaal in het zuiden van Kortrijk. “Ook wordt er over Zwevegem en Sint-Denijs gereden, in Moen gaat het parcours over de berg op de IMOG-site en we rijden ook een stukje door het bos bij het kasteel van Bossuit. De afstand van 57 km gaat zelfs tot over de Schelde. De routes zijn volledig bewegwijzerd”, besluit Filip Tack. (ED)