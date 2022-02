Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel-Devos-Capoen mikt op 50 zeges: “De coronacrisis had geen invloed op onze middelen”

“Ik moet winnaars hebben!” Luc Courtens, general manager bij wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel-Devos-Capoen, mikt in het wielerseizoen 2022 op vijftig overwinningen. Als dat lukt, wordt de kaap van 1.100 zeges gerond.

In 22 jaar verzamelde de ploeg uit Moorsele niet minder dan 1.051 bloemtuilen. “Ik moet winnaars hebben, anders zou ik er misschien wel mee kappen, maar te veel goeie renners in één ploeg is niet altijd ideaal”, laat Courtens zijn ervaring spreken. “Omdat ik veel koersen wil winnen, neem ik ook enkele masters bij het team. Zij geven het aantal overwinningen een boost.”

31 overwinningen

Zo zorgden Martin Durant uit Wevelgem (14 zeges), Leon Deuss uit Oostende (9 zeges) en Thierry Declercq uit Kerkhove (8 zeges) in 2021 voor niet minder dan 31 overwinningen. Bij de elite zonder contract kwamen de zeges van Niels De Rooze (7), Jens Vandenbogaerde (2) en Kenny Constant (5). Deze laatste werd door hartritmestoornissen gedwongen te stoppen met koersen. Eind vorig jaar kreeg de Ichtegemnaar een defibrillator ingeplant. Luc Courtens en ploegleider Rik Roose slaagden erin twee ex-profs aan te trekken: Maxime Farazijn en Emiel Planckaert. Farazijn zal er in Gent-Staden van zondag 27 februari al bij zijn. Planckaert zal pas over twee maanden van start gaan.

Courtens en Roose hebben niet alleen oog voor masters en elites zonder contract. Dit jaar telt Decock-Van Eyck-Van Mossel-Devos-Capoen twaalf beloften. “We geven die jongens een kans”, benadrukt Courtens. “De betere beloften vinden een plaatsje bij opleidingsploegen van teams uit de World Tour of bij continentale ploegen. Andere dreigen uit de boot te vallen. Zeker als je de evolutie bij Gaverzicht-BE Okay ziet. Veel jongeren stonden op straat. Enkele onder hen vangen wij op. We gaan met hen een beperkt clubprogramma afwerken, onder meer in augustus de Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften.”

Een uitbreiding van het programma betekent meer financiële middelen. “Onze drie hoofdsponsors waren einde contract: ze hebben onmiddellijk verlengd”, glundert Courtens. “We hadden zelfs kans om twee nieuwe hoofdsponsors aan te trekken. Zij helpen om ons wagenpark te financieren. En op onze trui staan zeven nieuwe geldschieters. Op financieel vlak hebben we ons verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Na 22 jaar weet ik hoe ik het moet aanpakken, maar daar ben ik wel elke dag mee bezig. De coronacrisis had geen negatieve invloed op de middelen waarmee we werken.”

Henry Dietze

De club verwacht ook veel van de Australische belofte Henry Dietze die eind volgende maand in ons land neerstrijkt. “Hij koerste bij de jeugd al een periode in België en won toen enkele wedstrijden”, weet Rik Roose. “De Australiër, tweedejaarsbelofte intussen, zou door Trek-Segafredo, Ineos Grenadiers en Israel-Start-Up Nation worden gevolgd.” (HF)