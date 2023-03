Wielerploeg Maro-Koerz gezwind uit de startblokken

Aartrijkenaar Lorenzo Blomme (28) en Benjamin Lowyck (26) uit Brugge sloegen de handen in mekaar om een kersverse wielerploeg op te richten. De huidige elf renners van hun ploeg Maro-Koerz maken dit wielerseizoen vaart in het peloton tijdens wedstrijden van nevenbonden. Het team is een mix van ervaring en startend talent bij wie het koersplezier nooit veraf is.

Een stevige passie voor de racefiets was de vonk tussen Lorenzo Blomme en Benjamin Lowyck. Sinds zijn twaalfde koerst Lorenzo tot onder continentaal niveau en is nu mecanicien bij de profwielerploeg Jumbo-Visma. Benjamin verruilde het voetbalveld voor het koerszadel geïnspireerd door het jeugdtalent van zijn oudere broer. Met Maro-Koerz wil het duo vooral in eigen provincie meerijden in nevenbondkoersen van onder meer de Onafhankelijke Vlaamse Wieler Federatie (OVWF) en de Landelijke Wieler Unie (LWU.) Nevenbonden zijn beter gekend als het niveau net onder elites zonder contract. Maro-Koerz kon als hoofdsponsors het Brugs koffie- en eethuis Maro en Lorenzo’s eigen fietsshop Koerz Bikes strikken. “Aan voldoende budget geraken om de renners te voorzien van kleding was eigenlijk niet zo moeilijk. Wij kennen veel firma’s en mensen die veel van wielrennen houden en graag deel wilden uitmaken van onze ploeg. Voor materiaal kunnen onze renners terecht bij Lorenzo’s atelier in Aartrijke, alsook voor het onderhoud en herstel van de fietsen”, duidt zijn teampartner Benjamin. “Maandelijks voorzien we een ploegtraining en zeker één koers waaraan we zoveel mogelijk als volledige ploeg deelnemen. Op 31 maart stellen we onze ploeg officieel voor.”

Het voorjaarsseizoen is ook bij de nevenbonden goed begonnen, en Maro-Koerz stak in hun paarse truitjes al twee overwinningen op zak. Baptiste Maeyaert kaapte de zege weg in Eernegem. Indiana Slabbinck spurtte zich naar de overwinning in Alveringem. Als doel zoveel mogelijk overwinningen pakken, wordt een haalbare kaart. Maar een renner die bij het team een beginner is en zijn wedstrijd uitrijdt, is voor de ploeg evengoed een overwinning. De beleving na een koers, waarbij een glas gedronken wordt met de hele ploeg, mag ook niet ontbreken. “Ons team is een leuke mix van momenteel elf renners van zowel heel ervaren mannen, als coureurs die nog maar pas proeven van het wielrennen. En net die combinatie zorgt voor een leuke sfeer. Ze leren veel van elkaar en trekken zich aan elkaar op. De groep samenstellen was voor ons niet zo moeilijk. Wij kenden renners die heel gemotiveerd zijn om hun eerste wedstrijden te rijden. Andere renners die al lang rondrijden in het peloton en op zoek waren naar een nieuw avontuur, zijn er ook bij.”

Unieke ploeg

Wat maakt Maro-Koerz nu net iets anders? “De sfeer voor en na de koers is net zo belangrijk als de prestaties op de fiets. Met drankjes en versnaperingen bedanken we onze trouwe supporters die ons in weer en wind langs de weg aanmoedigen. Het eerste seizoen tot een goed einde brengen is ons doel, en we willen onze ploeg aantrekkelijk houden voor zowel jonge als heel ambitieuze renners. Dat maakt ons uniek.” (HV)