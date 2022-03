Wielerklassieker E3 Saxo Bank Classic is terug: “We gaan er opnieuw voluit voor”

Op 25 maart is het eindelijk weer zover: de E3 Saxo Bank Classic UCI World Tour vindt na twee jaar opnieuw in zijn originele vorm plaats. Deze 65ste editie moet een hoogdag worden voor alle wielerliefhebbers.

Vrijdag 25 maart staat de E3 Saxo Bank Classic opnieuw op het programma, zoveel is zeker. “Het is een opluchting dat we opnieuw onder de mensen mogen en kunnen komen. Onze koers is een klassieker geworden en ontbreekt nooit op de kalender van elke wielerliefhebber. Het wordt een hoogdag voor Harelbeke en de Vlaamse Ardennen”, zegt persverantwoordelijke Jacques Coussens van organisator vzw Hand in Hand.

De renners mogen zich opmaken voor deze taaie klassieker met 17 hellingen over ruim 200 kilometer en 2.400 hoogtemeters. Onder meer de Katteberg, Kwaremont, Paterberg en Kanarieberg liggen op het parcours. Alles is live te volgen op onder meer Sporza. Maar er is meer. De wedstrijd is ook opnieuw live te volgen op groot scherm in de E3 Arena aan het Forestiersstadion of thuis via live-stream.

“We moeten niet veranderen om zomaar te veranderen. Wat goed is, moet men koesteren en behouden. We willen er opnieuw voluit voor gaan met onze vele vips, met spektakel voor de wielerliefhebbers bij de start- en aankomst in de E3-Arena en met randanimatie van ’s morgens tot ’s avonds”, geeft Jacques mee.

Op, rond en aan het podium en in de E3 Arena zal het niet aan sfeer ontbreken. Om 9 uur start Radio 2 met Kickstart en om 10 uur De Madammen live met Siska Schoeters, Anja Daems en Cathérine Vandoorne. Traditiegetrouw wordt daarna de openingsshow gegeven met de voorstelling van de renners.

Unieke stunt

“E3 zou E3 niet zijn al we ook niet uitpakken met een stunt. Deze keer niet één, maar twee keer”, lacht Jacques. “We zijn erin geslaagd de unieke stunt van Wheel of Death naar de E3 Arena te halen, samen met Axxi. We hadden dit vorig jaar al gepland, maar corona gooide toen roet in het eten. Bij deze stunt zie je een kwartet van professionele acrobaten dat ongeziene stunts uithaalt in een soort van dubbel wiel dat spectaculair ronddraait. Denk aan een schakel in een ketting, maar dan gigantisch groot en een schakel die ook de hele tijd ronddraait.”

De stunt is te zien om 13 en 18 uur, net na de podiumceremonie met de winnaar. Daarna volgen nog optredens van Wim Soutaer en 2 Fabiola.

(PVH)