Wielercomité Staden centrum organiseert Vedettencriterium

Na twee coronajaren neemt wielercomité Staden Centrum, in samenwerking met wielerclub Recht voor Allen, de draad opnieuw op voor de organisatie van het ‘Vedettencriterium’.

Dat is een wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften op kermisdinsdag 28 juni. De coureurs krijgen 70 wedstrijdkilometers onder de wielen geschoven, verdeeld over een omloop van 44 ronden. De start- en aankomstplaats is voorzien in de Kapelleriestraat.

“Vorig jaar hebben we eigenlijk al getwijfeld om onze wielerwedstrijd te laten doorgaan”, opent woordvoerder Antoon Willemyns. “Toen waren we echter nog teveel gebonden aan extra reglementen om alles normaal te laten doorgaan. Nu die allemaal zijn weggevallen, heeft het negenkoppig bestuur er volop zin in om weer een geslaagde editie te organiseren.”

Mooie namen aan start

We kunnen niet ontkennen dat er door corona sponsors zijn weggevallen, maar dan nog is er een mooi budget over om een mooie koers op poten te zetten. Zo krijgt elke startende renner, 50 in totaal voor een criterium, sowieso al 10 euro en daarnaast verdelen we nog eens 1.000 euro prijzen en 1.000 euro premies. Dit alles zorgt ervoor dat we mooie namen aan de start hebben, met Belgisch kampioen Tom Timmermans op kop. Daarnaast start ook Antwerps kampioen Sven Noels en verder verwachten we veel van onze gewezen winnaars Frederik Toortelboom, Benjamin Verraes en de tweede van de editie 2019 Jochen Deweer. Er komt ook een Australisch team aan de start en weer één plaatselijke renner met belofte Kjell Cooman. Ons Vedettencriterium zal ongetwijfeld terug een mooie afsluiter zijn van het Stadens kermisweekend.”

Enkel voorinschrijvingen

Het criterium gaat door op dinsdag 28 juni. Het parcours loopt over de Kapelleriestraat, Markt, Ieperstraat en Hospitaalstraat. Het criterium werkt enkel met voorinschrijvingen, aanmelden van de renners de dag zelf is vanaf halfzes in de cafetaria van de sporthal De Wankaarde. Prijsuitdeling is in de tent aan de aankomstzone in de Kapelleriestraat. (SBR)