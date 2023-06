Wielerclub Recht voor Allen organiseert ook ‘Vedettencriterium’ op dinsdag 27 juni

Wielerclub Recht voor Allen organiseert naast de wielerklassieker Gent-Staden voortaan ook het vedettencriterium voor elites zonder contract en beloften, dit jaar op dinsdag 27 juni in het centrum van Staden.

“De vorige organisatie, wielercomité Staden Centrum, had al enkele jaren geleden aangegeven om ermee te stoppen”, opent secretaris Kristof Taillieu. “Deze traditionele afsluiter van de Stadense kermis die altijd veel volk lokt, mocht niet zomaar teloor gaan. Vandaar dat we met onze wielerclub Recht voor Allen beslist hebben om de organisatie volledig over te nemen.”

“Ondertussen heeft een deel van het vorig bestuur ons al vervoegd zodat we nu elf bestuursleden hebben. Het werk wordt nu netjes onder elkaar verdeeld, maar is zeker niet te vergelijken met Gent-Staden, waaraan we toch vele maanden werken. Het grootste werk nu is eigenlijk de renners contacteren en zorgen dat de inschrijvingslijst niet groter is dan 50 coureurs, het maximum trouwens voor een criterium.”

Sterke deelnemerslijst

“De omloop blijft hetzelfde: Kapelleriestraat, Markt, Ieperstraat, Hospitaalstraat en terug richting aankomstzone. De renners krijgen 44 ronden onder de wielen geschoven van 1,6 km. We hebben gezorgd voor een mooie prijzenpot van 1.000 euro. Daarnaast is er ook nog elke ronde een mooie premie en halverwege zelfs een superpremie van 200 euro. Sowieso zal de opvolger van Jo Maes in een goeie vorm moeten verkeren gezien de sterke deelnemerslijst. Emiel Planckaert, Maxime Farazyn, Stefano Museeuw, Jens Vanden Bogaerde en Giel Bruneel (2x gewonnen) zijn de bekendste namen. De start is om 19 uur, de rugnummers kunnen vooraf afgehaald worden in de sporthal De Wankaarde. Daar is trouwens ook de prijsuitreiking”, besluit Kristof Taillieu.

De bestuursleden van wielerclub Recht voor Allen zijn voorzitter Bart Busschaert, Kristof Taillieu, Jeroen Roose, Jens en Geert Wallays, Francois Brouwers, Ivan Wulleman, Kris Pype, Geert Vandecapelle, Mario Snaet en Laurent Hostekint. (SBR)