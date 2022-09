Wielerclub Forza 8830 viert tienjarig bestaan: “We waren eigenlijk gewoon voetballers met versleten knieën”

De Markt van Oedelem liep vorige zaterdagmiddag vol wielertoeristen in rode kledij. De leden van wielerclub Forza 8830 maakten zich op voor een verjaardagsrit om het tienjarig bestaan van de club te vieren. Daarna volgde een feest tot in de late uurtjes.

Hoewel het weer de indruk wekt dat het wielerseizoen al ten einde loopt en het crossseizoen volop bezig is, is dat in werkelijkheid niet het geval. Nog altijd hullen heel wat wielerliefhebbers zich wekelijks in hun sportkledij voor een ritje. Zo ook bij Forza 8830, want zaterdag reden de leden een rit om de verjaardag van hun club te vieren. Voor de start van de rit gaf burgemeester en lid Jos Sypré (CD&V) een toespraak.

Forza 8830 ontstond tien jaar geleden op initiatief van een vijftal vrienden.

“We waren eigenlijk een groepje voetballers met versleten knieën. We zochten dan maar een andere sportieve uitdaging, en vonden die op de fiets. We fietsten op zondagvoormiddag en kregen week na week van meer mensen te horen dat ze eens wilden meerijden. We begonnen met vijf, maar na een jaar telde onze groep al vijftien fietsers”, vertelt voorzitter Christophe Deblonde. “Toen beseften we dat we ons beter konden organiseren in een vereniging, en hebben we de club opgericht. Zo waren we ook beter in orde met administratieve zaken en zijn onze leden verzekerd.”

Sindsdien kende de club een enorme groei en nu telt Forza 8830 maar liefst 134 actieve leden. Naast de groep mannen ontstond al een jaar na de oprichting van de club meteen een vrouwelijke werking.

Varken en dansen

“Daardoor kan ik nu met veel trots zeggen dat we veertig lady’s in onze club hebben”, zegt Deblonde. “Dat is uniek en daarmee ben ik heel blij. Zij rijden ook telkens een aparte rit.” Naast het wielertoerisme doet de club ook heel veel andere activiteiten. Een jaarlijks fietsweekend voor zowel de mannen als de vrouwen maakt daarvan elke keer deel uit.

De wielerliefhebbers van Forza 8830 fietsen in de winter elke zondagmorgen. In de zomer rijden de mannen ook op woensdagavond, de vrouwen rijden elke week op donderdag een extra rit.

De verjaardag van de club werd na de rit gevierd met een receptie. Later op de avond genoten de leden van varken aan het spit en werden de dansbeentjes losgegooid. “We hebben ons tot in de vroege uurtjes geamuseerd”, zegt Deblonde, met een knipoogje.