Wie draagt de origineelste ‘klakke’ op Koolskamp Koers?

De Koolskampse wielerhoogdag krijgt opnieuw een randgebeuren. Op initiatief van de Ardooise Belleman wordt de ‘klakke van de sportman’ in ere hersteld. “Waregem Koerse is de dag van de madammen met de hoed. Koolskamp koers is de dag van de mannen met de pet”, zegt Donald Debel. Vorig jaar was er een bescheiden begin van dit initiatief, dit jaar wordt het uitgebreid.”

Het is Willy Naessens himself die de Belleman inspireerde en op weg hielp om zijn idee vorm te geven. “Tijdens een gesprek maakte Willy Naessens de vergelijking tussen Waregem en Koolskamp. Ooit wemelde het op Koolskamp Koers van mannen met petten, wist Willy ook en hij wijst er op dat Ardooie met City Sport een toonaangevende pettenfabriek heeft”, zegt Donald Debel, die al enkele jaren op dit idee broedde. Hij sprak er over met de Ardooise perskring. Daar namen ze het voorstel in overweging en beslisten ze erin mee te gaan.

“Al vijf jaar organiseren we een pronostiek ter gelegenheid van de Binck Bank Tour – nu Benelux Tour- en waarom zouden we ook in Koolskamp geen initiatief nemen ?”, aldus de perskring.

Een nieuwe pet

Pettenfabriek City Sport (nu Declercq – Declercq) was onmiddellijk bereid om dit initiatief te ondersteunen. Tom Declercq : “Ik vind het idee om van Koolskamp Koers het Feest van de Klakke te maken bijzonder origineel. Laat ons samen, op zoek gaan naar de mooiste en origineelste klakke.”

“De winnaars van de wedstrijd zullen we graag belonen met een nieuwe pet. We hebben de koers altijd een warm hart toegedragen en het zou leuk zijn om de band met Koolskamp nauwer aan te halen. De Koers en ons bedrijf zijn immers beiden autoriteiten op hun vlak. Laat ons er op 17 september iets moois van maken met veel klakkedragers”.

“Op 16 september zetten we onze pet op voor Koolskamp Koers. Wie langs het parcours te zien is met een mooie en originele pet kan in de prijzen vallen”, besluit juryvoorzitter Donald Debel. Tussen 14 en 15 uur wordt er ook gejureerd op het plein aan den Uil. Den prijzenpot wordt in vergelijking met vorig jaar meer dan verdubbeld. (JM)