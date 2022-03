Wheels in Action met Jempi Monseré Heuvelklassieker

Wielertoeristenclub Wheels in Action organiseert op zaterdag 19 en zondag 20 maart een nieuwe editie van de ‘Jempi Monseré Heuvelklassieker’. De voorbije twee jaren kon deze wielertoeristenrit omwille van de pandemie niet doorgaan. Nu staan zo’n 40 medewerkers klaar om organisatorisch de draad weer op te nemen, met voorzitter Eddy Houvenaeghel op kop.

“In 2019 was onze rit al volledig uitgepijld toen de eerste lockdown er kwam”, opent de 65-jarige voorzitter. “Uiteindelijk hebben we met het bestuur alle pijlen weer mogen wegnemen zonder één deelnemer. Vorig jaar kregen we nog geen toestemming van het stadsbestuur omwille van het massa-event, waardoor we nu echt wel hunkeren om het derde weekend van maart deze rit te organiseren. Onze parcoursbouwer Kenny Van Gheluwe stippelde zes mooie ritten tussen de 40 en 150 kilometer uit, waardoor iedereen echt wel aan zijn trekken komt tijdens die tweedaagse. De uitvalsbasis is telkens Vision 21 in de Vierwegstraat in Roeselare.”

Heuvelland verkennen

“De meer geoefende wielertoeristen zullen tijdens de tocht bijna of volledig het Heuvelland verkennen, de kleinere afstanden blijven meer in onze regio”, gaat Eddy verder. Er kan vrij gestart worden op zaterdag en zondag tussen 7 en 13 uur, voor de kleinere ritten zelfs nog om 14 uur. Voor de inschrijvingsprijs moet je het alvast niet laten. Aangesloten leden betalen 6 euro, niet aangeslotenen iets meer dan een euro meer, maar daarvoor krijg je minstens één bevoorradingszone en achteraf zijn er ook nog belegde boterhammen. We hopen op een massale opkomst, een cijfer opkleven in de huidige omstandigheden is nog altijd heel moeilijk. Coördinator Frederik Parret hoopt dat velen onze klassieker aanschouwen als een opwarmer voor de ‘Ronde van Vlaanderen’ en ‘Gent-Wevelgem’. “Sinds dit jaar is onze wielertoeristenclub opgedeeld in twee groepen. We noemen ze zelf de A’s en B’s en dat heeft alles te maken met de snelheid”, gaat Eddy verder.

Nieuwe initiatieven

“Wil je ritten rijden met een gemiddelde van boven de 30 kilometer per uur, dan vertrek je tijdens onze wekelijkse ritten op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag vanaf Koers! beter bij de A’s. De anderen rijden beter bij de B’s, maar nieuw is ook dat we een vrouwenploeg hebben die volledig apart rijdt. We hopen dat beginners sneller opstarten in het ander nieuw project ‘Start to bikers’. Zo zou ons ledenaantal de komende maanden en jaren nog gevoelig kunnen stijgen. Nu staat onze teller op zo’n 65 leden.” (Stefaan Bogaerts)

Info: www.wheelsination.be