Wevelgem loopt vol voor een feestrijke editie van Saint-Vélo

Het was zondag enorm druk rond de aankomst van Gent-Wevelgem. Wie naar het centrum wou, moest zich letterlijk een weg banen tussen de duizenden wielerliefhebbers. Maar ook aan de start in Ieper, op de Kemmelberg en in deelgemeenten Moorsele en Gullegem was Saint-Vélo opnieuw een wielerhoogdag.

En of het hoogdag was: van ’s morgens vroeg was er veel volk onderweg om te proeven van de sfeer en ook wel van een eerste pintje. Maar Gent-Wevelgem is meer dan de aankomst van de renners op zondagnamiddag. Reeds de dagen voordien voel je de gezellige drukte toenemen in het centrum. Tot vreugde van velen, tot spijt van anderen die met de auto haast nergens heen kunnen omwille van de vele afgesloten straten.

© SLW

Op zaterdag kwamen 5.000 wielerfanaten van over de hele wereld hun Gent-Wevelgem Cyclo rijden. Net zoals de zondag werd het een prachtige lentedag, de renners werden aan de eindmeet verwelkomd door een Japanse kerselaar in volle pracht.

© SLW

Op het Guldenbergplein werd massaal nagenoten, het was aanschuiven voor wie een pintje wou bemachtigen.

© SLW

Heel wat Wevelgemnaren namen deel aan de Cyclotocht, zoals de vrienden Hans Ackx, Marino Devaddere en Henk Gheysens die met hun zonen de 94 kilometer reden.

Drukte op het plein

© SLW

Heel wat volk bij de start in Ieper, heel wat medewerkers zorgen er steevast mee voor dat het organisatorisch foutloos loopt. Tussen het werk door vonden Jan Depauw, Wilfried Vanneste, Dries Verhaeghe en Stefaan Santy de tijd om met deze bekende Vlaamse dames op de foto te gaan.

© SLW

Rond 11 uur doorkruiste het wielerpeloton voor het eerst de gemeente. Ook in Moorsele en Gullegem was het een drukte van jewelste. Ondertussen was het de beurt aan de kleinsten om hun fietstalenten te tonen. Gespreid over vier reeksen snelden de 4 tot 6-jarigen op hun loopfietsjes naar de finish.

© SLW

In het centrum van Wevelgem kan je aan dit kraampje een gedroogde Wijting kopen. Een traditie die al 40 jaar lang duurt, volgens kenners eet je nergens een betere.

© SLW

Je zou het haast vergeten, maar er werd natuurlijk ook gefietst. Bij de profs mannen won Biniam Girmay uit Eritrea, een verrassing maar niet voor de wielerkenners. Enkel landgenoten van hem die in België wonen, waren door het dolle heen met de overwinning van hun vriend.

© SLW

En druk dat het was. Overal. Aan de start, op de Kemmelberg en natuurlijk aan de aankomst. Het Guldenbergplein was haast niet te bereiken door de mensenmassa, maar ook de cafés liepen vol. In het park was er pop-up café ‘Club Saint-Vélo’, de prachtige spiegeltent bood plaats aan 600 personen die een super VIP behandeling kregen. Inclusief optredens.

Maar ook elders was het dus druk, aan cafés ’t Bankske en Apéro & Vinyl kon je op de koppen lopen. Het bier vloeide er rijkelijk, voor heel wat wielerliefhebbers zal de wekker op maandagmorgen dan ook extra schel geklonken hebben.