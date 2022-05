Zoon van Steve Fretin zet eerste stappen in profpeloton: “Milan is iets beter dan ik”

Milan Fretin (21) is bij Sport Vlaanderen-Baloise bezig aan zijn eerste seizoen bij de profs. Ondanks zijn Limburgse tongval heeft de Genkenaar als zoon van Steve Fretin (48) een duidelijke band met onze provincie. Bij de nieuwelingen veroverde zijn Bredense papa ooit zelfs de West-Vlaamse titel.

Ook na 24 jaar in Limburg doet Steve Fretin nog steeds in vlekkeloos West-Vlaams zijn verhaal. De ex-renner verhuisde indertijd voor de liefde naar de andere kant van het land. “Na twee jaar verkering hebben we een keuze moeten maken.”

“Ik heb hier ondertussen een grotere vriendenkring dan aan de kust.” De prestaties van zoon Milan worden vooral via sociale media wel nog steeds op de voet gevolgd door de fans van zijn vader. “Op de koers word ik in West-Vlaanderen ook soms aangesproken.”

“Dat is altijd wel plezant. Naar koersen zoals Brugge-De Panne komen opa en oma dan kijken, maar ook vrienden en kennissen van mijn vader. Opa is er op koersen in België sowieso altijd bij.” Ook Nieuwjaar wordt door de Limburgse tak van de familie steevast in Bredene gevierd. “Mijn zonen en mijn vrouw verstaan alle drie West-Vlaams hoor, je zal ze niets wijsmaken”, lacht Steve.

Mooiste periode

Steve Fretin begon als 15-jarige te koersen en boekte onmiddellijk knappe resultaten. “Die nieuwelingenperiode was ook de mooiste. Ik won interclubs, de Keizer der Nieuwelingen en het PK in Torhout. Als renner was ik alleen niet zo constant. Milan is echt wel een beetje beter en heeft het tot nu ook verder geschopt.”

Volgens de neoprof had zijn vader echter ook de capaciteiten om een profcontract in de wacht te slepen. “Hij reed toch bij de Eddy Merckx Boys, met Valerio Piva als ploegleider. Na een harttest is hij dan afgekeurd. Zoiets kan inderdaad erfelijk zijn, al denk ik daar niet te veel over na.”

Op het moment van het verdict had de beloftevolle Bredenaar net de stap gezet naar de ploeg van Michel Pollentier. “Ik ben medisch afgekeurd toen ik bijna 21 was. Enfin, ik mocht geen duursporten meer doen. Drie dokters hadden gezegd dat ze hun zoon in zo’n geval zouden aanraden om te stoppen, terwijl een andere dokter vond dat ik een gewoon sporthart had. Ik heb me de beslissing geen minuut beklaagd, want ik wilde mijn gezondheid niet op het spel zetten. Ik ben dan trouwens direct weer beginnen voetballen bij Bredene, tot in derde provinciale zijn we geraakt.”

Debuut

Na twee seizoenen bij de belofteploeg van Lotto-Soudal kreeg Milan Fretin bij Sport Vlaanderen-Baloise de kans om zich te bewijzen tussen de grote jongens. Het 21-jarige talent voelt alleszins dat hij in een heel andere wereld terecht is gekomen.

“Elke overstap was voor mij altijd vrij makkelijk geweest, maar dit is anders. Nu koers ik tegen de mannen van op tv. Ik geloof wel dat mijn tijd nog komt. Voor hetzelfde geld was ik nu nog belofte, niet iedereen moet een Remco Evenepoel zijn.”

Bergop moest de jonge renner zich nog aanpassen aan het harde tempo, maar op kasseien wist hij zich wel al te onderscheiden. In de GP Denain kleurde hij de vlucht van de dag met niemand minder dan Niki Terpstra. “Ook bij de juniores had ik al bewezen dat ik op kasseien kan rijden. Dat zal dus zeker een doel worden voor de komende jaren.”

De niet-selectie voor Parijs-Roubaix kwam na Denain wel als een ontgoocheling. “Dat is jammer, maar hij moet vooral rustig blijven”, reageert vader Steve. “Hij mocht sowieso al een schoon programma rijden. Met goede en slechte momenten, dat is normaal.” Zo finishte de voormalig Europees kampioen afvalling bij de juniores als 16de in de Clasica Almeria en als 30ste in Brugge-De Panne. Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen kon hij niet uitrijden.

Vorig seizoen wist Milan Fretin bij de beloften regelmatig te scoren in massasprints. “Hij kan ook beter alleen rijden dan ik, al zijn we wel hetzelfde type renners. In een sprint van een klein groepje was ik ook altijd gevaarlijk.” De zoon van de uitgeweken Bredenaar beaamt die visie volmondig. “Hij was ook niet traag, maar ik ben misschien wel wat explosiever. Iets explosiever en iets beter (lacht).”

Na een korte rustperiode hervat de Genkenaar deze week in de Vierdaagse van Duinkerke. West-Vlaamse fans kunnen hem binnenkort aan het werk zien in Ruddervoorde Koerse, de GP Marcel Kint en Gullegem Koerse. Uiteraard is hij ook van de partij op het BK in Middelkerke. “Ik wil in iedere wedstrijd mijn best doen, maar daar hoop ik misschien wel een mooi resultaat neer te zetten. Een kampioenschap is altijd een rare wedstrijd.”

