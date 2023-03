Zondag openen nieuwelingen Beker van België in Boezinge: “Als het een sprint wordt, is Briek Plasman favoriet”

Zondag staat voor de nieuwelingen de eerste grote afspraak van het seizoen op het programma: de Beker van België-manche in Boezinge. “Als er wind staat, is dit een prachtige wedstrijd”, vindt Franco Heyse, ploegleider bij het afwezige Isorex CT.

Franco Heyse (53) kan al terugblikken op een mooie carrière als ploegleider bij de nieuwelingen. Maar liefst twaalf keer schreef hij met zijn ploeg de Beker van België op zijn naam: één keer met KSV Deerlijk-Gaverzicht en elf keer met BC Balen. Intussen is er veel veranderd, in die mate dat de Anzegemse schoonvader van profrenner Lindsay De Vylder er dit weekend niet bij is in Boezinge. “Jammer genoeg mogen wij met Isorex niet deelnemen, omdat we één miniem te weinig hebben”, zucht Heyse. “Vroeger telde de Beker van België heel wat mooie wedstrijden, zoals Polleur-Stoumont-Polleur, Geraardsbergen en Vézin. Koersen op een selectief parcours. Die wedstrijden behoren nu voornamelijk tot de Topcompetitie. Er zijn nu nochtans enkele mooie manches tot de Beker van België toegetreden, zoals Escanaffles en Moeskroen. Alleen zullen wij dit jaar dus niet van de partij zijn. Wij betwisten wel de Topcompetitie en heel wat interclubs in het buitenland. Zo kunnen we toch nog een mooi programma afwerken”, benadrukt Heyse, die in 2022 met Xander Scheldeman en Louïc Boussemaere de eindlaureaat en tweede van WestSprint bij de nieuwelingen onder zijn hoede had.

Heyse is dan ook de geknipte persoon om de huidige lichting onder de loep te nemen. “Ik heb dit seizoen al verschillende wedstrijden gezien. Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare heeft een sterke ploeg. Briek Plasman is regerend West-Vlaams kampioen en ook Jasper Verbrugge is goed op dreef. Bij Young Cycling Team Middelkerke mogen ze ook niet klagen, ook al neemt die ploeg evenmin deel aan de Beker van België. Kyano Cottignies, Bas Vandenbulcke en Zeno Durie maken daar het mooie weer. De eerstejaars doen het verre van slecht in West-Vlaanderen. Kyano reed dit seizoen twee koersen en won twee keer, telkens solo. Bas is een aanvaller en zal nog wel beloond worden. Zeno werd dan weer zesde in Damme en zal ook nog progressie boeken. Hij is snel aan de meet. Wij wilden hem naar Isorex halen, maar hij is bij Middelkerke gebleven. Die ploeg heeft een stevige winter achter de rug, want in de beachraces en op de piste waren de renners al succesvol. Ze hebben daar een sterk ploegje.”

Een andere West-Vlaamse nieuweling die in het oog springt, is Raynaud Beke, tweede in WestSprint. “Ik ken hem niet zo goed, maar in Staden reed hij een sterke koers in het zog van twee Britten. Bij de nieuwelingen kan er in een jaar tijd veel veranderen. Soms zie je jongens die als tweedejaars een heel grote stap gezet hebben.”

Op nationaal niveau verwacht Heyse dat de West-Vlamingen ook een woordje zullen meespreken. “Maar in mindere mate dan vorig jaar. Zo gaat dat nu eenmaal. Soms heb je een heel goeie lichting en soms heb je een net iets minder talentvolle generatie.”

Kasseien in Boezinge

Maar beginnen doen we dus zondag in Boezinge. “Op een plaatselijk parcours met kasseien”, weet Heyse. “Sommigen zeggen dat het gevaarlijk is, maar ik vind dat niet. Als er wind staat, is het een mooie koers met toch wat schifting. Als er geen wind is, mag je een sprint verwachten. Voorlopig geven ze wat regen en wind uit. Bij een massasprint tip ik op Plasman, die heel rap is. Ik zag hem eerder dit seizoen al sprinten in Lierde en Damme. In Lierde won hij met een fiets voorsprong. In Damme zat hij heel ver, maar werd hij nog tweede.”

“Voor mij is hij de favoriet als ze met een grotere groep naar de meet gaan. Ze doen dat daar goed bij Roeselare. Ploegleider Gerdi D’Hondt is goed bezig met die gastjes, dat mag ook wel eens vermeld worden. Hij is een rustig persoon die daarvoor dient. Niet evident nochtans, op de moeilijke leeftijd waarin de nieuwelingen zitten. Er zijn te weinig ploegleiders die de rust kunnen bewaren.” (Tom Vandenbussche)