Zita Gheysens uit Izegem wint WestSprint bij meisjes nieuwelingen: “Het PK was mijn mooiste”

Niet Jilke Michielsen, maar Zita Gheysens is bij de meisjes nieuwelingen de winnares van WestSprint. De Izegemse kwam op kop toen de Belgisch kampioene 2022 naar de Jeugdolympiade in Slovenië was en stond die leiding niet meer af.

“Het bleef wel spannend”, zegt de 16-jarige renster. “De ene week werd het verschil wat kleiner, de andere week opnieuw een beetje groter. Ik win uiteindelijk toch met redelijk verschil. Doordat Jilke in het tweede deel van september uitviel met een letsel, viel de spanning een beetje weg. Het is de eerste keer dat ik WestSprint win. Heel spijtig dat dit klassement verdwijnt. Het gaf je de kans te vergelijken met het jaar voordien. Die ranking geeft je progressie weer en schenkt een beeld over je regelmaat.”

Dit wegseizoen boekte de tweedejaarsnieuwelinge van het Van Moer Logistics Cycling Team drie overwinningen. In Roeselare won ze het provinciaal kampioenschap. Daarna was ze ook de beste in Deinze en zette ze in Eeklo een criterium op haar naam. Negen keer werd ze tweede. Meestal geklopt door Auke De Buysser, die afklokt op 30 zeges.

“Meest tevreden ben ik over die overwinning op het PK”, glundert Gheysens. “Daar klopte ik Auke en Jilke in een sprint. Mijn mooiste overwinning van het seizoen! De twee andere zeges boekte ik toen Auke en Jilke naar het European Youth Olympic Festival in Maribor waren. Auke kloppen in de spurt is heel moeilijk. Zij weet perfect wanneer ze moet aanzetten. Eerder aangaan dan zij is een oplossing, maar ze is echt bijzonder snel.”

Driemaal zilver, pfff

Elk seizoen telt leuke momenten, maar ook ontgoochelingen. De grootste teleurstelling liep Gheysens eind juli op in het nationaal wegkampioenschap in Hoogstraten. In afwezigheid van Auke De Buysser en titelverdedigster Jilke Michielsen was de Topsportschoolleerlinge topfavoriete. In de laatste rechte lijn legde ze de duimen voor Lien Schampaert.

“Lien kende ik wel, maar ik had heel weinig tegen haar gekoerst”, blikt Gheysens terug. “Vooraf wist ik dat ze in een sprint redelijk rap was. Haar kwaliteiten precies inschatten kon ik niet. Ik wist dus niet echt wat ik van haar kon verwachten. Die tweede plaats was een grote ontgoocheling. Langs de andere kant, tweede is beter dan geen medaille. Al is drie jaar op rij zilver op de BK’s toch wat vervelend.”

De piste, hoera

Intussen bereidt Zita Gheysens zich met de Topsportschool voor op haar eerste pistecompetitie bij de junioren. Deze winter worden de Belgische pistetitels niet alleen in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent uitgereikt, maar ook op de nieuwe wielerbaan in Heusden-Zolder. Deze week maakte de renster kennis met ’t Kuipke, de thuishaven van de Zesdaagse Vlaanderen-Gent.

“Aan de piste in de Gentse Blaarmeersen zijn renovatiewerken bezig”, vertelt ze. “Vandaar dat we voor onze trainingen uitwijken naar ’t Kuipke. Ik reed al in Rumbeke op de piste Defraeye-Sercu. De bochten in ’t Kuipke zijn te vergelijken met die van de baan in Rumbeke. Alleen is het wat wennen aan de putjes ter hoogte van het luik in de indoorpiste.”

Dat luik dient om materiaal te verplaatsen van de aangrenzende hal naar het middenplein. Als een renner na een val op een draagberrie naar het ziekenhuis moet, wordt dat luik ook geopend. Gheysens zal wellicht pas in november 2024 voor het eerst competitie doen in ’t Kuipke. Tijdens de Gentse zesdaagse is er altijd een omlijstingsprogramma voor vrouwen.

“Tweedejaarsjunioren mogen tijdens die zesdaagse al eens meedoen aan de proeven voor vrouwen”, weet Gheysens. “Laerke Expeels en Luca Vierstraete zullen daar volgende maand mogen van proeven. Voor mij is het wachten tot volgend jaar. Ik kijk uit naar mijn eerste pistekampioenschappen bij de junioren. Net als vorige winter hoop ik één keer goud te pakken. Na Nieuwjaar wacht in Apeldoorn een eerste internationale meeting. Waar ik op internationaal vlak sta, weet ik niet. Vermoedelijk valt dat wel mee. De piste laat ik zeker niet schieten. Als ik ooit moet kiezen, wordt dat een moeilijke.”

