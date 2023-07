Zilver voor Ludovic Langbeen op PK mountainbiken: “Allereerste mountainbikewedstrijd”

Eerstejaarsjunior Ludovic Langbeen zal zich zijn eenmalige uitstap naar het mountainbiken niet beklagen. De 17-jarige Ettelgemnaar veroverde in Oostende onmiddellijk de zilveren medaille op het West-Vlaams kampioenschap.

“Ergens had ik wel op het podium gehoopt, maar ik had het toch niet verwacht. Ik dacht na twee ronden of zo uit koers gehaald te worden. (lacht). Het was trouwens heel tof om eens iets anders te doen en te ontsnappen aan de hectiek van de weg.” Langbeen finishte op ruim zes minuten van een ongenaakbare Miel Dekien. “De winnaar was inderdaad een pak beter. De zes West-Vlamingen mochten op de eerste rij starten, maar hij schoot direct weg. De rest bleef lang samen in een groepje, waardoor het leuk was om voor het podium te strijden. Ik denk dat ik in de technische stukken net iets beter was. Daarom begon ik altijd als eerste aan de single track.”

Top twintig

Op de weg finishte de renner van Avia-Rudyco dit seizoen al drie keer in de top tien. “Vooral met die prestatie in Westkerke was ik wel tevreden, want die koers was op nog geen kilometer van mijn huis. Maar eigenlijk ben ik nog niet gigantisch content van mijn seizoen. Het blijft in mijn achterhoofd zitten dat het toch beter moet kunnen.”

Na zijn geslaagde examens in het vijfde jaar wetenschappen-wiskunde aan het Sint-Godelievecollege in Gistel kan de talentvolle junior zich weer helemaal op de fiets richten. “Ik ben nu met mijn gezin op vakantie in de Vogezen. De Grand Ballon heb ik al een paar keer beklommen en ook alle andere deftige bergen staan op het menu.

Zondag doe ik met de ploeg al mee aan Menen-Kemmel-Menen. Het is nog een vraagteken wat ik moet verwachten, maar ik voel me wel beter en beter. Het parcours is ook volledig vlak, dus dat moet me wel liggen. Dit seizoen zou ik heel graag eens de top twintig rijden in een UCI-koers. En in de kleinere koersen kan ik hopelijk eens een podium pakken”, besluit Ludovic, die zijn vorige seizoen afsloot met een zege in Zwevegem. (AC)