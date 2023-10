Ziekte speelt Toby Vandewoude (16) parten: “Ik wil me zondag in Nossegem bewijzen”

Eerstejaarsjunior Toby Vandewoude heeft bij de start van de veldritwinter zijn beste conditie nog niet kunnen vinden. De 16-jarige Oostduinkerkenaar moest al twee keer forfait geven door ziekte. “Het gaat dus nog niet zoals ik gewenst had, maar ik probeer er het beste van te maken.”

In principe zou Toby Vandewoude afgelopen weekend in Baal aan de start staan. De crosser van Jonge Renners Roeselare besliste echter bewust om te focussen op zijn trainingen. “Door buikgriep heb ik jammer genoeg afgezegd voor Baal. Ik ben eigenlijk de woensdag ziek geworden op training. Het was redelijk vreemd. Alles ging goed, maar plots ging het helemaal niet meer. Direct na de training heb ik overgegeven. In de tweede week van het seizoen was ik trouwens ook al ziek geweest. Daardoor is het voorlopig een beetje wisselvallig.”

Stevig deelnemersveld

Tijdens de eerste veldritten als junior had hij nochtans wel een redelijk gevoel op de fiets. “Maar ik moest steeds achteraan starten. En in Steenhuffel had het materiaal er niet veel zin in. In Knesselare speelde de warmte me dan weer parten.” Vooral aan zijn 24ste stek in Vorselaar houdt Vandewoude wel een goed gevoel over. “Net daarom is die ziekte extra jammer. Ik heb daar toch een groot deel van het pak ingehaald, terwijl er op een snel parcours weinig plaats was om in te halen. Het was ook een stevig deelnemersveld, want het was het PK van Antwerpen.”

Debuut

De jonge Oostduinkerkenaar is nog steeds een vrij nieuwe naam in het peloton. Pas toen hij door knieproblemen moest stoppen met voetballen, kreeg de wielermicrobe hem echt te pakken. Tijdens zijn allereerste wedstrijd werd hij in 2021 nota bene provinciaal kampioen mountainbiken. “Die trui hangt hier nog mooi boven mijn bed (lacht). Ik vind het dus wel jammer dat ik dit jaar niet heb meegedaan in Oostende. Ik had er ook naar uitgekeken, maar mijn coach stelde voor om op dat moment rust in te lassen. Na lang nadenken heb ik dat dan ook gedaan.”

Vandewoude werkte de afgelopen tijd wel voor het eerst een stevige wegcampagne af. “Ik ben daar wel tevreden over, want ik heb toch gevoeld dat ik progressie maakte. Mijn vijfde plaats in Ledegem zal ik zeker blijven onthouden. Ook in de andere wedstrijden heb ik goed kunnen presteren, maar kon ik geen beslissende aanval opzetten. Maar ik heb mijn naam toch een paar keer door de micro horen roepen (lacht).”

Bijleren

Zondag keert de renner van Cycling Team Luc Wallays – Jonge Renners Roeselare terug in competitie. “Ik doe mee in Nossegem en zal eerst nog een paar B-crossen rijden. Vanaf Ruddervoorde wil ik me vooral concentreren op de A-crossen. Het is ook de bedoeling om voor het eerst eens een dubbel weekend te proberen.” Als eerstejaarsjunior zal Toby wel weer tegen oudere renners moeten opboksen. “Ik hoop vooral heel veel te leren. Het niveau zal zeker hoog zijn, want de grote namen zijn nu pas aan hun seizoen gestart. Ik zou bijvoorbeeld al gelukkig zijn met een mooie toptienplaats in een B-cross. Het is belangrijk om ook eens mee te crossen tussen de eersten. Zo leer ik ook om meer tactisch te denken.”

Thuiscross

De Duinencross in Koksijde blijft uiteraard dé droom voor alle ambitieuze renners uit de streek. “Daar zou ik inderdaad weer van de partij willen zijn. Ik zou me er ook extra op voor willen bereiden. Het is echt mijn thuiscross. Zand is ook mijn vaste trainingsgrond. Overal ligt hier zand en het ligt me ook wel.” Ook voor een snelle omloop draait Vandewoude zijn hand niet om. “Een snel parcours met een groot verzet ligt me het beste, want mijn techniek is nog niet zo goed. Moddercrossen kan ik hier eigenlijk niet oefenen. In de buurt is er niet veel modder, dus zal ik het in de wedstrijden moeten leren. Ik hoop het wel te leren, want ik amuseer me wel in de modder. Dat moet natuurlijk ook als crosser (lacht).” (ACR)