Zeven Amerikaanse junioren koersen in Meulebeeks berenshirt: “Tegenstanders zijn hier stuk sterker”

Franky Verhoye en Noël Dejonckheere vangen zeven Amerikaanse junioren en hun twee begeleiders op. Daarvoor werken ze samen met coach Joe Holmes van ‘Tête de la Course Cycling’, een coachingprogramma.

“Door de pandemie hebben junioren en nieuwelingen in Amerika weinig of niet kunnen koersen”, zegt Franky Verhoye. “Zelf heb ik acht jaar Logan Owen opgevangen, een Amerikaan die vier jaar prof geweest is en in 2016 bij de beloften Luik-Bastenaken-Luik won. Nu logeert Chloé Dygert, de voormalige Amerikaanse wereldkampioene tijdrijden, bij ons.”

Om zeven jonge Amerikanen en hun twee coachen op te vangen sprak Franky Verhoye ex-renner Noël Dejonckheere aan. Anderhalve week geleden kwamen ze in België aan. “De jongens hebben al gekoerst in Veldegem en Kanegem. Ze hebben blijkbaar nog wat werk. In Veldegem konden twee van de zeven de koers uitrijden, zondag in Kanegem haalde geen enkele de finish. Een collectieve offday, denk ik, ofwel hebben ze de jetlag nog niet verteerd. Ze blijven hier nog twee weken.”

Gisteren (donderdag) verkenden ze in het gezelschap van enkele wielertoeristen de Vlaamse Ardennen. “De hellingen van de Ronde van Vlaanderen zien ze in California en Seattle op televisie. Nu ze hier zijn, willen ze die hellingen uiteraard met eigen ogen zien. Die jongens moeten alles uit eigen zak betalen: vliegticket, verblijf, eten, drinken, noem maar op. In Amerika rijden deze jongens een soort open koersen in parken. Hun tegenstanders zijn eigenlijk wielertoeristen. Hier is de oppositie een stuk sterker. Zaterdag trekken ze naar de kermiskoers in Gistel.”

De Amerikanen zijn in eigen land aangesloten bij een club, maar dragen hier dezelfde trui. Een shirt met publiciteit voor het asfaltbedrijf van Franky Verhoye, maar ook met een beer als tekening: het symbool van California én van Meulebeke.