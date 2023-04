Zeno Durie toont in binnen- en buitenland zijn kunnen: “De kasseistroken smaken naar meer”

Zeno Durie (Young Cycling Team Middelkerke) bevestigde vorige week nogmaals zijn goede vorm. De renner uit Veurne kon in Veldegem een nieuwe top 10-plaats behalen en was ook over de landsgrens actief.

In de week van Parijs-Roubaix dokkeren niet enkel de profs over de kasseistroken in de ‘Hel van het Noorden’. In de Franse Pévèle Classic kon Zeno Durie vorige week ook kasseien vreten. En die lagen er niet enkel slecht, maar ook nat bij. “Het was een erg leuke ervaring die naar meer smaakt”, is Durie enthousiast. “Ik finishte er als 19de, maar ik kende ook de nodige pech. Ik kwam na een chaotische periode in een tweede groep terecht en toen ik probeerde aansluiting te maken, ging een ploegmaat de graskant in waardoor we werden opgehouden. Samen hebben we de achtervolging op de kopgroep ingezet, onder andere over de strook van Mons-en-Pévèle. Een top 20 op 178 deelnemers is mooi, dus kijk ik met plezier terug op die wedstrijd.”

In het daaropvolgende weekend koerste Durie zich in Veldegem opnieuw richting de top 10, niet zijn eerste dit seizoen. “Ik hoopte aan het begin van het seizoen wel dergelijke uitslagen te kunnen rijden”, geeft hij aan. “Het gevoel zit goed en de resultaten zijn ernaar, dus ik kan enkel maar tevreden zijn.”

Komend weekend komt Durie aan de start in het Waalse Vezin, een koers die onderdeel uitmaakt van de topcompetitie. “Mijn eerste koers waar het nodige klimwerk in verwerkt zit. Niet meteen mijn specialiteit, maar ik wil zeker zien waar ik kan geraken. In de regio kan ik niet meteen trainen op het klimmen, dus moet ik af en toe uitwijken naar de Ardennen. In die trainingen voelde ik wel dat ik progressie boekte, dus ik ben benieuwd of ik dat ook in een wedstrijd kan laten zien”, besluit hij. (LR)