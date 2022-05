Zeno Durie klaar voor PK in Adinkerke: “Ik hoop op het podium”

Bij de eerstejaarsnieuwelingen is Zeno Durie zaterdag één van de kanshebbers op de West-Vlaamse titel. De 15-jarige Avekapellenaar verwacht dat de wind een rol kan spelen in Adinkerke. “Als er veel wind staat, zal het langs de vaart heel lastig zijn.”

Zeno Durie maakte met mooie adelbrieven de overstap van de aspiranten naar de nieuwelingen. Na enkele bemoedigende resultaten stond hij aan de start van de Topcompetitie in Vezin. “De klim in dat parcours was iets te steil en te lang voor mij. Op twee ronden van het einde ben ik uit koers gehaald.”

De renner van Young Cycling Team Middelkerke merkt dat de tweedejaars al over meer kracht beschikken. “Wanneer zij op de klim de wedstrijd maken, moet ik passen. Klimmen is niet echt mijn ding. Ik heb liever korte en krachtige klimmetjes, liefst niet al te steil.”

In Ursel en Bachte-Maria-Leerne wist de Avekepellenaar zich wel weer in de top 15 te nestelen. “In Ursel voelde ik me echt goed, terwijl het nochtans de dag na Vezin was. Ik heb mee de koers kunnen maken, maar in de laatste ronde was ik op.”

Tijdrijden

Met een provinciale en een nationale titel op zak wilde Durie zich dit seizoen verder ontwikkelen in het werk tegen de klok. Tijdens de nationale testtijdrit in Poperinge lukte dat aardig. “Het ging heel goed, want ik was 24ste en 4de eerstejaars. Bij de start ging het direct bergaf en dan een beetje vals plat omhoog. Net goed voor mij. Die plaats in de top 5 had ik ongeveer wel verwacht.”

Op het BK in Gavere moest hij zondag tussen zijn leeftijdsgenoten echter vrede nemen met een 16de plaats. “Dat was een grote teleurstelling. Het gevoel was eigenlijk super, tot de laatste twee kilometer. Op die steile klim heb ik de tijdrit verloren. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het was daar helemaal op. Ik kon mijn omwentelingen niet meer maken. Het parcours was natuurlijk helemaal anders dan het volledige vlakke parcours in Koksijde vorig jaar.”

Veel rechte stroken

Het voordeel van de wielersport is dat zich bijna elke week wel een nieuwe kans aandient. Zaterdag strijden de nieuwelingen in Adinkerke immers al voor de West-Vlaamse titel op de weg. “Dat is zeker wel een klein doel. Ik hoop op een podium. Of dat ga ik in ieder geval proberen.”

Durie ziet renners zoals Briek Plasman, Mathis Bruynooghe en Devlin Feys als zijn belangrijkste concurrenten. “Het parcours bevat veel rechte stroken, maar het is daarom nog niet zeker dat het een sprint wordt. Als er veel wind staat, zal het langs de vaart richting arrivée heel lastig zijn.”

Op 15 mei start de renner van YCTM nog in de Herman Vanspringels Diamond, een wedstrijd van de Topcompetitie. Ook voor de testtijdrit in Borlo is hij opnieuw geselecteerd.

Eind mei staat een driedaagse wedstrijd in de steek van Reims op het programma. Tussendoor bestaat er een kans dat hij mag starten in de Ronde van Vlaanderen.

