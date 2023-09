Young Cycling Team Middelkerke stopt ermee

Na vier mooie seizoenen verdwijnt Young Cycling Team Middelkerke uit het peloton. De goudhaantjes trekken naar Tormans, terwijl de meeste andere renners bij Van Moer onderdak vonden. “Ik wil die jongens hun droom niet in de weg staan”, vertelt voorzitter Birger Depreitere. De Middelkerkse jeugdwielerploeg zette opnieuw een knap seizoen neer. “Er zijn niet alleen de overwinningen van Bas Vandenbulcke, Kyano Cottignies en Zeno Durie, maar ook veel ereplaatsen. Met ons klein ploegje waren we ook tweede op het BK bij de eerstejaarsnieuwelingen.” Depreitere gaat er prat op dat alle renners vooruitgang boekten. “Ook mijn zoon Guillaume (16) heeft de laatste maanden echt een klik gemaakt. We hebben hem ook in de Driedaagse van West-Vlaanderen gestoken en dat is heel goed meegevallen.” Succesvolle renners trekken uiteraard de aandacht van grotere ploegen. In eerste instantie was het de bedoeling om de talenten als junior te laten doorstromen naar Van Moer Logistics. “Maar dan is Tormans op de proppen gekomen voor Bas en Kyano. Ze hadden hun woord gegeven, maar ik wil die jongens hun droom niet in de weg staan. Tormans is de opleidingsploeg van Soudal – Quick-Step, die kans mogen ze niet laten schieten. Ik zal volgend jaar trouwens met veel plezier naar die gasten kijken.”

Knoop doorhakken

Na de zilveren BK-medaille van Cottignies werd de knoop doorgehakt over de toekomst van de ploeg. “Het was die dag eigenlijk meer schreien dan genieten. Ik heb er vier jaar veel plezier aan beleefd, maar zag het niet zitten om te herbeginnen met een nieuwe generatie. Er kruipt ook veel tijd in en het is moeilijk te combineren met mijn job. Ik heb dan eerst gezorgd dat de renners onderdak hadden en daarna de sponsors ingelicht. We zijn onze trouwe sponsors nog altijd heel dankbaar.” Het gros van de overige renners zal zoals gepland de overstap maken naar Van Moer Logistics. “Daar heb ik een goed gevoel bij, want het is echt een familiale ploeg. Ik ben ook blij dat de gasten samen kunnen blijven. Dikke pluim ook naar Van Moer en ploegleider Kenny Desaever”, klinkt het nog. (AC)