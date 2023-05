Yoran Mylle ruilde spikes voor de fiets: “Lang moeten herstellen van gebroken sleutelbeen”

Na enkele jaren in de atletiek koos Yoran Mylle (15) ervoor om zijn kans te wagen als wielrenner. De eerstejaarsnieuweling uit Bredene kreeg in zijn debuutseizoen onmiddellijk af te rekenen met een sleutelbeenbreuk, de wielerblessure bij uitstek.

Yoran Mylle was een vijftal jaar actief in de atletiek, zowel op de piste als in het veld. Vooral op de sprintnummers liet de Bredenaar enkele scherpe tijden optekenen. “Maar ik had geen zin meer in de atletiek en besliste vorig jaar in januari om over te stappen naar de koers.” De wielermicrobe had hem eigenlijke enkele jaren eerder al te pakken gekregen. “Ik was toen gaan kijken naar de cyclocross hier in Bredene. Ook op televisie kijk ik regelmatig naar de koers. Mijn favoriete wedstrijd is Parijs-Roubaix en mijn favoriete renner is zeker Wout van Aert. Hij deed mee en won die keer in Bredene.”

Drie keer

Uiteindelijk debuteerde Mylle dankzij een tip van een hardrijder uit de buurt bij KVC Noordzeemeeuw. “Ik wist dat er iemand in de straat woont die koerst. We hebben dan aan Corneel (Vanslembrouck red.) gevraagd of hij een lokale wielerploeg kende. Ik ben alleszins heel content van de keuze voor de Noordzeemeeuw.”

Bij de aspiranten kon de jonge Bredenaar aanvankelijk goed zijn mannetje staan. “Maar dan heb ik in augustus in Westkerke mijn sleutelbeen gebroken en was mijn seizoen direct gedaan. Ik heb dat sleutelbeen daarna nog twee keer herbroken. De tweede keer was het door een schouderduw tijdens het voetballen met vrienden. Eigenlijk was het in februari pas goed genezen.”

Twee PK’s

Begin mei stond Yoran Mylle in Adinkerke aan de start van de West-Vlaamse titelstrijd. “Ik voelde me goed en ging goed mee met het peloton. Maar opeens vielen ze voor mij, waardoor mijn voorwiel kapot was. Ik heb nog een nieuw wiel gekregen, maar na twee ronden achtervolgen ben ik dan uit koers genomen. Jammer, want het parcours was niet te technisch en lag me wel.”

Eerder ging de renner van KVC Noordzeemeeuw ook al zijn kans op het PK tegen de klok. “Dat ging ietsje minder, want ik eindigde als laatste. Het was natuurlijk ook nog maar mijn eerste tijdrit. Ik vond het wel leuk, dus hoop ik in de toekomst meer tijdritten te doen. Sprinten kan ik momenteel het beste, denk ik. Want ik ben toch vrij explosief. Mijn bochten moeten wel nog verbeteren.”

De komende periode richt Mylle zich vooral op zijn examens in het derde jaar Elektriciteit aan het Atlas Atheneum in Gistel. “Daarna doe ik zeker mee aan de wedstrijd in Gistel. Een top twintig zou mooi zijn.” (AC)