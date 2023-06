Yoran Maertens vol ambitie voor zomervakantie: “Een podiumplaats halen lijkt me wel realistisch”

Voor Yoran Maertens verloopt het seizoen alvast volgens plan. Vorig weekend reed hij in Moorsele nog een heel sterke wedstrijd in de aanval, maar eigenlijk is hij al het hele jaar goed bezig. Een podiumplaats zou een heel mooie aanvulling zijn op dit palmares.

“Ik ben inderdaad heel tevreden dat ik op dit niveau kan presteren. Dit is waar ik voor gewerkt heb tijdens de winter en ik ben blij dat dat harde werk nu z’n vruchten afwerpt. Het zijn niet alleen de uitslagen die me tevreden stemmen, ook de manier van koersen. Bij de huidige lichting juniores wordt er heel aanvallend gekoerst, en geregeld slaag ik erin mee te zijn met een ontsnapping. Zo open je extra kansen op een ereplaats.

Beste wedstrijd

Mijn beste wedstrijd van het seizoen was zo’n koers waarin ik een hele tijd in de aanval reed, vorige week in Moorsele. Na een drietal ronden kon er een kopgroep van een tiental renners wegrijden, het peloton viel compleet stil en liet hen begaan. Wat later vertrok nog een groepje van een zestal, ik kon na een achtervolging ook nog mijn wagonnetje aanhaken. In die achtervolgende groep heb ik heel wat kopwerk gedaan, tot we uiteindelijk in de laatste ronde kwamen aansluiten bij de kopgroep. In de sprint zat er niet veel meer in dan een 13de stek, maar ik hield er wel een supergoed gevoel aan over. Het leek alsof ik nog overschot had, de wedstrijd mocht bij wijze van spreken nog wat langer duren”, aldus Yoran.

Mooie prestatie

Eerder dit seizoen behaalde de pion van Onder Ons Parike al een aantal mooie ereplaatsen, zoals een 9de plaats in Berlare, een 7de stek in Harelbeke en zelfs een 4de plaats in Roeselare. “Met deze uitslagen in het achterhoofd is het niet onlogisch dat ik nog een podiumplaats ambieer, volgens mij is dat wel realistisch.” Dat zal waarschijnlijk iets voor in de zomervakantie worden, want nu staan de trainingen toch op een iets lager pitje. Yoran Maertens is immers bezig met zijn eindexamens LO & sport aan het atheneum van Ieper. Eind juni vertrekt hij dan op een driedaagse stage naar de Ardennen, om weer volledig klaar te zijn voor de zomervakantie. Daarin krijgt hij immers enkele interclubwedstrijden voor de wielen geschoven, waarin hij samen met zijn team een mooie prestatie wil neerzetten. “Ik denk dan in de eerste plaats aan Menen-Kemmel-Menen (dat voor het eerst enkel nog op lokale ronden in en rond Menen wordt verreden), wat natuurlijk een echte thuiskoers is voor mij. Ik had het format wel liever zoals vorig jaar gezien, met een rit in lijn over de Kemmelberg, maar het is nu eenmaal zo. Ook de Route des Géants van Saint-Omer naar Ieper eind augustus lijkt me een heel mooie wedstrijd met de nijdige klimmetjes in de streek van Cassel en het Heuvelland”, besluit Yoran.