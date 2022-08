Yaurick Leenknegt: “Niet het seizoen dat ik wou rijden”

Helemaal gezond worden! Dat is de voornaamste bekommernis van Yaurick Leenknegt (17), de tweedejaarsjunior van Jonge Renners Roeselare. Hij is al een hele tijd op de sukkel met bloedarmoede. Iets wat moeilijk opgelost raakt.

“Dit is niet het seizoen dat ik had willen rijden”, zucht Leenknegt. “Op een bepaald moment had ik helemaal geen ijzer meer in mijn bloed. Ik neem nu onder toezicht medicatie om dat op te lossen. Dat is prioriteit: ik probeer voor de laatste weken van het seizoen nog helemaal in orde te geraken. Tot nog toe waren mijn prestaties bijzonder wisselvallig. De ene koers was ik goed, de volgende slecht. Het is nog geen denderend seizoen geweest.”

In het regionale circuit haalde Leenknegt toch al twee podiumplaatsen. Zowel in Lichtervelde als in Kruishoutem werd hij derde. “Kruishoutem was één van mijn beste dagen, die namiddag kon ik alles”, beweert hij. “We raakten na veertig kilometer voorop met drie. In die ontsnapping knapte ik heel wat werk op, maar diep in de finale sloten enkele achtervolgers aan. In de sprint werd ik derde. In Lichtervelde werd ongeveer hetzelfde scenario geschreven. Ik hoop dat ik in september nog enkele sterke dagen ken. Door mijn grote wisselvalligheid is het een drama om voor volgend seizoen een degelijke belofteploeg te vinden. Hopelijk kan ik dankzij enkele sterke uitslagen in september toch nog een team overtuigen mij een kans te geven.”

Vermoedelijk zal Leenknegt zondag in Helkijn koersen. Voor de interclub van de Patrickvrienden in Ingelmunster zondag is hij normaal niet voorzien. “Omdat het de dichtste interclub van allemaal is, zou ik er uiteraard graag rijden”, geeft Leenknegt toe. “Het parcours is er wel volledig vlak. Mijn voorkeur gaat uit naar een interclub met wat hoogteverschil.”