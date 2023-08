Yannick Ghysels (West-Vlaanderen Cycling Tour): “We zullen een heel sterk deelnemersveld hebben”

De West-Vlaanderen Cycling Tour, enige driedaagse rittenkoers voor nieuwelingen in Vlaanderen, staat voor de deur. Vrijdag 18 augustus gaat de veertiende editie in Bellegem met maximum 120 deelnemers van start. Stasegem en Rekkem vormen het decor van rit twee en drie.

Geen Meulebeke, geen proef tegen de klok dit jaar in de West-Vlaanderen Cycling Tour. “Door wegenwerken is het niet mogelijk in Meulebeke een etappe te organiseren”, verduidelijkt organisatiesecretaris Yannick Ghysels. “Voor de jubileumeditie in 2024 keert Meulebeke terug. Dus zal volgend jaar ook de tijdrit terugkeren in het rittenschema.”

Net als de voorbije jaren aan interesse van de ploegen geen gebrek. “Als ik me niet vergis stuurden 46 clubs een inschrijvingsformulier in”, gaat Ghysels verder. “We mogen slechts 24 ploegen van vijf renners toelaten. En het aantal buitenlandse teams wordt door de reglementering van Belgian Cycling beperkt tot drie. We zouden nochtans graag enkele buitenlandse ploegen extra laten deelnemen. Jammer genoeg mag dat niet. Dit keer hebben we uit veertien buitenlandse teams moeten selecteren.”

Japans team

De organisatie werkt met een beurtrol. Het Nederlandse Willebrord Wil Vooruit en het Franse Phenix Team zijn opnieuw van de partij. Ook het Italiaanse ASD GB Team kreeg een startbewijs. “Maar van de Italiaanse federatie krijgt de club geen toestemming om in België te komen koersen”, zucht Ghysels. “We vonden een Japanse selectie bereid de vrijgekomen plaats op te vullen. Daarvoor zijn we Ken Hashikawa dankbaar. Volgend jaar belanden Willebrord en Phenix op een wachtlijst. Om de twee jaar geven we andere buitenlandse teams de kans om mee te doen.”

Alle West-Vlaamse clubs krijgen startrecht in deze West-Vlaanderen Cycling Tour. Ook heel wat topteams – Acrog-Balen, Avia-Rudyco, Van Moer Logistics (misschien met Belgisch kampioen Senne Brys, red.), Wanty, Onder Ons Parike, Isorex, Maes Glabbeek – zakken elk jaar naar deze rittenkoers af.

“Ik heb de indruk dat we volgende week een heel sterk deelnemersveld zullen hebben”, klinkt Ghysels hoopvol. “In de voorlopige selecties zag ik onder meer de namen van Kyano Cottignies, Jasper Verbrugge, Mauro Keppens, Lukas Coryn, Toon De Zutter, Reynaud Beke, Siebe De Naeyer, Briek Plasman, Kyan Degreef en Sebbe Wijckmans. Allemaal mannen die al konden winnen.”

De openingsrit in Bellegem maakt aankomst op ‘Bellegem Platse’. Wat betekent dat de laatste honderden meters lichtjes oplopen. “Die etappe start al om 14.30 uur omdat er ook twee doortochten van Kortrijk Koerse voor vrouwen zijn”, verduidelijkt koersdirecteur Julien Vermote. “Met Nut en Vermaak staan we op zaterdag 19 augustus in Stasegem in voor de tweede rit, een volledig vlakke etappe. Zondag 20 augustus in Rekkem is het weer niet helemaal vlak. Daar kunnen verschillen worden gemaakt.”

Vier truien

Drie dagen lang zullen 120 nieuwelingen bikkelen voor vier leiderstruien: geel, wit, groen en rood. “De gele leiderstrui is voor de algemene leider van het tijdsklassement”, verduidelijkt Yannick Ghysels. “Die trui wordt door onze trouwe hoofdsponsor Vermarc gefinancierd. Eerstejaarsnieuwelingen strijden om de witte leiderstrui, een shirt dat door Vereecke Bakery Products wordt gesponsord. Voor de groene puntentrui vonden we Agristo en Taverne De Symphonie, ons lokaal, bereid te financieren. De rode rushestrui wordt door Europort, Alpro en d’Oude Pekkerij ondersteund.”

Vorig jaar ging de eindzege naar de Nederlander Senna Remijn, actief in het shirt van Acrog-Tormans. Na de overstap naar de junioren won deze kerel al de Pévèle Classic en Tour du Condroz. (HF)