Xandro Meurisse start zaterdag in Leiedal Koerse: “Plezant voor supporters die in de buurt wonen”

Zondag sloot Xandro Meurisse een mooi voorjaar af met een knappe prestatie in Luik-Bastenaken-Luik. Hij finishte als 19de na een attente koers, waarin hij tot diep in de finale in de voorste gelederen te vinden was. Nu volgt een welgekomen rustperiode, met als intermezzo nog Leiedal Koerse komende zaterdag.

“De organisatoren van Leiedal Koerse (het vroegere ‘internationaal wielercriterium’ in Bavikhove, red.) vragen me al een paar jaar om af te zakken, maar dat was voordien nog nooit gelukt. Dit jaar past het wel in mijn planning. Officieel valt het eigenlijk in mijn rustperiode, maar voor de weinige koersen die ik dicht bij huis kan rijden, grijp ik die kans graag. Het is vooral plezant voor de supporters die in de buurt wonen, maar me zelden live zien koersen.”

De voorbije weken maakte de West-Vlaming van Alpecin-Fenix al geregeld indruk, bijvoorbeeld met een tiende plaats in de Brabantse Pijl, maar zeker ook door in het vierdaagse Circuit de Sarthe – Pays de la Loire een derde stek in het algemene klassement te veroveren.

Goed voor moreel

“De verwachtingen waren eigenlijk wat minder. De parcoursen waren een stuk minder lastig dan vorige jaren, terwijl ik het liefst zo lastig mogelijk heb. Daarenboven was het vier dagen lang slecht weer en dan kruip je aanvankelijk toch met dat tikkeltje minder goesting op de fiets. Ik mag zeker spreken van een geslaagde ronde, temeer omdat ik het vooral als voorbereiding deed op wat nog komen zou.”

“Als je er dan zo’n resultaat kan neerzetten, is dat zeer goed voor het moreel. Achteraf gezien had ik misschien wel kunnen winnen, maar vooral in de eerste rit heb ik me wat misrekend. Na de laatste klim was het nog 100 kilometer tot de finish en ik had niet verwacht dat de beslissende ontsnapping toen al zou wegrijden. Jammer, want uiteindelijk zijn we nog sterk genaderd, maar het was niet voldoende.”

“Gewoon mee zijn met de kopgroep kon dus eigenlijk al voldoende zijn om de ronde te winnen, zeker met de tweede plaats die ik in de slotrit nog haalde. Maar goed, achteraf is het gemakkelijk praten. Ik ben vooral blij dat ik er met een heel goed gevoel uit gekomen ben”, aldus Xandro.

Welgekomen rust

“Ook in de Brabantse Pijl (10de, red.) zat het gevoel heel goed, vorige woensdag in de Waalse Pijl net iets minder. Ik zat aanvankelijk goed gepositioneerd, maar in de laatste kilometers voor de Muur van Huy heb ik me laten wegzetten, waardoor ik pas rond de 30ste-40ste stek kon opdraaien. Huy is nu niet bepaald de helling waarop je zoiets echt kan rechtzetten, dus ik moest tevreden zijn met een 35ste plaats.”

Nu neemt de 30-jarige Zwevegemnaar een welgekomen rustperiode, zijn eerstvolgende koers is de Ronde van Zwitserland halfweg juni. Er zal ongetwijfeld ook nog wel een grote ronde volgen, maar welke precies, dat zal ten gepasten tijde gecommuniceerd worden door de ploeg.

