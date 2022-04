Xander Scheldeman koerst in Vezin: “Ik wil zondag weer het podium halen”

Eén zege, twee tweede plaatsen en tweemaal derde. Xander Scheldeman (15) uit Koolskamp stak uitstekend van wal. De tweedejaarsnieuweling hoopt zondag 17 april in Vezin (Namen) opnieuw het podium te halen.

Met de Grand Prix Francis Verborg in Vezin wordt de Topcompetitie voor U17 zondag op gang gebracht. Het wegprogramma bestaat uit vijf proeven. Na Vezin volgen de Herman Vanspringel Diamond in Vorselaar (15/5), de Ronde van Vlaanderen (22/5), Jemeppe (25/9) en Affligem Classic (9/10).

“Neen, de eindzege in de Topcompetitie is geen persoonlijk doel”, beweert Scheldeman. “Goed presteren in Vezin wel. Vorig jaar heb ik de klimkoers in Couvin gereden. Daar eindigde ik derde na Cedric Keppens en Jasper Schoofs. Ook in Vezin zal ik hen in de gaten moeten houden. Net als in Couvin eind augustus probeer ik zondag het podium te halen.”

Nog mooie wedstrijden

Wat het missen van een eerste doel zou verzachten. Xander Scheldeman zette zijn zinnen op Tour de la Pévèle (3/4), maar kreeg op de eerste kasseistrook af te rekenen met een lekke band. “Ik heb een hele tijd moeten wachten op mijn reservefiets, trok toch nog in de achtervolging, maar kreeg een probleem met mijn derailleur”, zucht hij. “Jammer, niets aan te doen. Er komen nog mooie wedstrijden. Bij Isorex kan ik een heel mooi programma rijden. Met onder meer een aantal koersen in het buitenland. Daar kijk ik naar uit.”

“Wegens het programma ruilde ik eind 2020 Tomabel voor Isorex. Mijn vroeger team is vooral een crossploeg terwijl ik me hoofdzakelijk op de weg wil focussen. Ook op het tijdrijden. Het Belgisch kampioenschap tegen de klok op zondag 1 mei in Gavere, de thuishaven van Isorex, is een belangrijke afspraak.” (HF)