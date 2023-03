Xander Scheldeman kampte met rugpijn in UCI-koers KBK: “Moet vaker naar kinesist”

Eerstejaarsjunior Xander Scheldeman (16) heeft z’n eerste UCI-wedstrijd in het shirt van de Franse jeugdformatie AG2R Citroën achter de rug. Kuurne-Brussel-Kuurne sloot hij als 74ste af. Rugpijn hield hem van een goeie uitslag.

“Ik kwam als eerste boven op Tiegemberg, de eerste helling van zeven”, blikte Scheldeman terug naar vorige zondag. “Jarno Widar, de latere winnaar, versnelde nog eens. Ik was mee, we raakten met negentien man voorop, twee ploegmaats waren mee. Met nog honderd kilometer te rijden. Widar trok op elke helling stevig door. Tot de Kruisberg was ik mee. Daar kreeg ik last van mijn rug en kon ik geen kracht meer zetten.”

Voorbereiding

Scheldeman verspeelde z’n plaats in de voorwacht. Maandagvoormiddag kon hij al een eerste keer naar de kinesist. “Beenlengteverschil, dat is mijn probleem, iets wat ik al wist”, ging hij verder. “Ik ga meer oefeningen moeten doen en vaker naar de kinesist gaan. Neen, zondag koers ik niet. Ik heb nog een afspraak bij de kiné. Hopelijk kan ik op zaterdag 11 maart Nokere Koerse rijden, maar de ploegleiding heeft de definitieve selectie nog niet gemaakt.”

Bij deze Franse ploeg werken ze al redelijk professioneel

Twijfelen aan z’n conditie doet Scheldeman niet. “Mijn benen waren zondag echt wel goed”, benadrukte hij. “Als eerstejaars was ik in de heuvelzone op de afspraak. Nochtans was mijn voorbereiding niet helemaal perfect. Door griep heb ik een deel van de ploegstage gemist. Pas halfweg kon ik naar Gerona. Zodat ik toch nog een vijftal dagen van de stage meepikte.”

Voor de start van Kuurne-Brussel-Kuurne maakte Scheldeman kennis met de Franse manier van werken voor een UCI-wedstrijd. “Trainer Alexander Pacot tekende diverse scenario’s uit”, vertelde de jonge renner. “Steffen De Schuyteneer en de Australiër Oscar Chamberlain waren onze kopmannen. Ik kreeg vooraf een duidelijke taak. Rond kilometer veertig demarreren was mijn opdracht. De koers brak al veel vroeger open. Dus ben ik sneller beginnen mee koersen. Bij AG2R Citroën werken ze helemaal anders dan bij de nieuwelingen. Het is al redelijk professioneel.”

Heel sterk

Met De Schuyteneer pakte de jeugdploeg van het Franse World Tourteam in Kuurne de derde plaats. Een eerste podiumplaats is binnen. Jarno Widar, een Limburgse tweedejaars die vorig jaar ook al Nokere Koerse won, maakte op iedereen indruk. Hij won met bijna twee minuten voorsprong. “Op de hellingen was het voor iedereen harken om in z’n spoor te blijven”, vond Scheldeman. “Dat hij een solo richting Kuurne, met de wind op de neus, kon afronden, was heel sterk.” (HF)