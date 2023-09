Xander Scheldeman is WestSprinter van de week: “In stijl afsluiten in Chrono des Nations”

Eerstejaars Xander Scheldeman werd vijfde in de slotrit van de Keizer der Junioren in Koksijde.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik denk het wel. Ik kon me ook in de openingsetappe door de Vlaamse Ardennen en de tijdrit goed handhaven tussen internationale toppers.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Tars Poelvoorde is de verdiende winnaar. Zelf hoop ik nog enkele plaatsen te kunnen opschuiven.”

3. Wat zijn jouw ambities nog dit seizoen?

“Ik wil in stijl afsluiten in de Chrono des Nations in Frankrijk.” (MVH)