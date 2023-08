Xander Scheldeman even out met een rugletsel: “Dit seizoen was echt wel grote leerschool voor mij”

Even geen competitie voor Xander Scheldeman. De eerstejaarsjunior probeert een letsel aan de rug, gevolg van een groeischeut, weg te werken. Op 19 en 20 augustus zal hij als gastrenner bij Canguru-Latexco Boucles de l’Oise rijden, in het slotweekeinde van augustus met AG2R Citroën twee UCI-koersen in Italië.

Net als de gouwgenoten Milan Donie en Louic Boussemaere en Oost-Vlaming Steffen De Schuyteneer maakte Xander Scheldeman (17) eind vorig jaar een opvallende keuze. Ze stapten over naar het juniorenteam van World Tourploeg AG2R Citroën. Scheldeman zal er ook z’n tweede seizoen volmaken.

Rugspieren

“Dit seizoen is een grote leerschool”, geeft Scheldeman toe. “Op het vlak van voeding en training heb ik heel veel geleerd. Ik heb mijn lichaam veel beter leren kennen. In vergelijking met vorig jaar ben ik drie centimeter gegroeid. Blijkbaar heb ik mijn rugspieren onvoldoende getraind. Een foutje, iets wat ik nu probeer op te lossen.”

Ook in het seizoenbegin had Scheldeman problemen met de rug. “Had te maken met beenlengteverschil”, blikt hij terug. “Iets wat dankzij een aantal behandelingen bij de kinesist opgelost raakte. Neen, twijfelen heb ik de voorbije maanden niet gedaan. Alleen waren de problemen met mijn rug en ziektes een beetje vervelend. Ben altijd positief gebleven, negatief denken helpt je niet vooruit.”

Volgend jaar wil de hoog opgeschoten kerel uit Koolskamp (1m89) scoren. “Dit jaar heb ik vaak voor de ploeg gewerkt”, aldus Xander Scheldeman. “Heb ik helemaal geen problemen mee. Volgend seizoen moet het ook enkele keren voor mij zijn. Koersen bij de junioren is niet te vergelijken met de nieuwelingen. Met gewoon te trainen, kom je er niet meer. Om een wedstrijd te winnen, moet je echt honderd procent zijn. En toch vind ik de kermiskoersen het leukst van allemaal.”

Programma

Voorlopig staan geen wedstrijden rond de kerktoren op z’n kalender. “In de Franse tweedaagse Boucles de l’Oise kom ik weer in competitie”, gaat Scheldeman verder. “Als gastrenner bij Canguru-Latexco. Daar staan twee etappes op het programma plus op zondagvoormiddag een individuele tijdrit. De week nadien trek ik met AG2R Citroën naar twee eendagskoersen in Italië. Op 2 september wordt het een UCI-koers in het Franse Plouay of een kermiskoers. Die selectie ligt nog niet vast. Hopelijk kan ik de Zwitserse driedaagse Rüebliland afwerken. De Keizer der Junioren doe ik met een West-Vlaamse selectie”, besluit Xander Scheldeman. (HF)