Xander Scheldeman (16) start in Guido Reybrouck Classic: “Vooral in de tijdrit wil ik me meten met eerstejaars”

Vorig jaar was hij met voorsprong de beste nieuweling in West-Vlaanderen, maar dit seizoen begint Xander Scheldeman (16) bij de junioren weer van nul. Dit weekend rijdt hij de Guido Reybrouck Classic. “Bij mijn Franse ploeg AG2R-Citroën doe ik veel ervaring op.”

Xander Scheldeman is met heel serieuze adelbrieven aan zijn eerste campagne bij de junioren begonnen. Vorig seizoen schreef de 16-jarige Koolskampnaar immers met een score van 809 punten WestSprint op zijn naam. Geen unicum, maar het scheelt niet veel. Scheldeman kroonde zich tot West-Vlaams kampioen tijdrijden, boekte vier regionale zeges, werd vice-Belgisch kampioen tegen de klok, werd tweede in de klimkoers van Herbeumont en stond op het podium van de Tsjechische Vredeskoers. Eind februari maakte Scheldeman in Kuurne-Brussel-Kuurne zijn juniorendebuut in de kleuren van het jongerenteam van AG2R-Citroën, de Franse ploeg van Greg Van Avermaet.

Leadout Matys Grisel

“Dat is aanpassen, want terwijl ik vorig jaar bij Isorex altijd mijn eigen kans mocht gaan, krijg ik nu voor elke wedstrijd een specifieke rol toebedeeld. Zo moest ik vorig weekend in Nokere Koerse zolang mogelijk bij mijn Franse ploegmaat Matys Grisel blijven en de sprint voor hem aantrekken. Alleen werden we door een valpartij op twee kilometer van de finish opgehouden, waardoor mijn lead-out er niet uitkwam. Ik werd nog 14de, terwijl Matys als vierde finishte. Ik was tevreden, maar er zat veel meer in.”

Scheldeman is één van de vier nieuwe Belgische renners bij de U19-ploeg van AG2R-Citroën, samen met Louïc Boussemaere, Steffen De Schuyteneer en Milan Donie. “Vorig jaar reed de Waal Maxence Place ook al voor AG2R. Op internet kon je een formulier invullen en jezelf kandidaat stellen. Ik ben blij met mijn keuze. Ik kan het goed vinden met de ploegleiding en leer veel bij op vlak van ploegtactiek en training. Ik mag alles vragen. En mijn talenkennis wordt er beter van. (grijnst) Niet moeilijk, want naast een pak Fransen rijden ook een Zwitser, een Australiër, een Nieuw-Zeelander en een Noor voor AG2R.”

Door zijn knappe prestaties als nieuweling en veelbelovende testresultaten maakt Xander Scheldeman bovendien deel uit van het kernteam van Belgian Cycling. De Koolskampnaar wordt dus van nabij opgevolgd door bondscoach Carlo Bomans. “Door de recente rugperikelen heb ik natuurlijk een moeilijkere periode achter de rug, maar de conditie is goed. Ik weet intussen dat ik me tussen de goeie coureurs kan mengen. Ik verwacht dat ik, als ik mijn eigen kans kan gaan, voor de prijzen zal meedoen. Maar nu wil ik vooral zoveel mogelijk leren, om als tweedejaars pas echt resultaten bijeen te rijden. Als die dit jaar al komen, mag dat natuurlijk ook.”

Bezig met WestSprint

Intussen sprokkelde Scheldeman ook zijn eerste punten voor WestSprint. “Het zou mooi zijn als ik er dit jaar weer zou tussen staan. Het wordt voor mij afwachten welke taken ik in de komende UCI-koersen zal krijgen, maar sowieso wil ik enkele regionale wedstrijden betwisten om punten te sprokkelen. Eerlijk? Ik ben wel met WestSprint bezig, maar over de concurrentie kan ik momenteel nog niet veel zeggen. Ik verwacht wel dat Gauthier Servranckx zijn Belgische kampioenentrui zal willen tonen”, besluit de leerling mechanische technieken aan het VTI van Torhout, die dit weekend de Guido Reybrouck betwist. Die UCI-wedstrijd wordt voor het eerst over twee dagen betwist: een tijdrit op zaterdag en een klassieker over kasseien op zondag. “Vooral van de tijdrit maak ik een doel. Daar wil ik me meten met de andere eerstejaars. Vorig weekend zijn we met de ploeg trouwens Parijs-Roubaix gaan verkennen. Binnenkort wordt de selectie bekendgemaakt. Ik hoop erbij te zijn, want naar zo’n koers kijk ik heel hard uit.” (Tom Vandenbussche)