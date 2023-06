Xander Carrewyn na twee sleutel- beenbreuken: “Schrik zit erin”

Xander Carrewyn (17) heeft er een moeilijke periode op zitten. De pion vanCanguru Latexco brak tot tweemaal tot zijn rechtersleutelbeen en zag zo zijn seizoensbegin in rook opgaan. De Oudenburgnaar hoopt dat hij nu van pech gespaard blijft.

De talentvolle Xander Carrewyn kwam er dit seizoen nog niet aan te pas, maar daar is een logische verklaring voor. “De eerste paar maanden van het seizoen zijn helemaal anders uitgedraaid dan ik had verwacht”, steekt Carrewyn van wal. “Ik had in de winter hard gewerkt om in topconditie het nieuwe seizoen te kunnen aanvatten, maar toen sloeg het noodlot toe.Ik brak niet één, maar twee keer mijn rechtersleutelbeen.De eerste maal tijdens een mountainbikerit in België, de tweede keer amper een paar maanden later, op stage met mijn ploeg.”

Ondertussen zit Carrewyn opnieuw op de fiets. “Ik heb al drie wedstrijden kunnen rijden.Het goede gevoel heb ik nog niet te pakken, want de schrik zit er toch wel in. Op training heb ik er geen last van, maar in een peloton rijden is plots een hele opgave geworden. Ik moet die knop zo snel mogelijk weer omschakelen. Maar ik leg mezelf geen druk op. Mijn eerste doel is wedstrijden uitrijden.”

Fijn nieuw team

Voor de renner uit Oudenburg is het natuurlijk balen, want hij wil zich graag tonen in zijn nieuwe kleuren, van het ambitieuzeCanguru Latexco. “Het is een fantastische ploeg.Alle renners komen goed met elkaar overeen en de staf staat hoog aangeschreven. Ze zijn enorm met mij begaan. Ik hoop hen zeker nog iets terug te geven. In augustusstaan er enkele mooie klimkoersen op het programma. Hopelijk ben ik tegen dan helemaal de oude.” (IVDA)