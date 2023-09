Wouter Verhulst kabbelt recht na ziekte: “Mentaal sta ik sterk”

Vorig jaar sloot Wouter Verhulst het seizoen af met een overwinning in het criterium van Langemark. In het shirt van Atom 6 is het de 25-jarige eliterenner zonder contract nog niet gelukt om te zegevieren. De komende wedstrijden is hij van plan iets meer op zijn sprint te speculeren.

“Mijn seizoen valt wat tegen”, geeft Wouter Verhulst toe. “Ik was begin augustus vrij goed in vorm, maar ging dan op reis naar Tunesië. Daar moet ik een bacterie opgelopen hebben. Wellicht wachtte ik iets te lang om een dokter te raadplegen. Intussen is alles weer in orde. De voorbije weken heb ik deftig kunnen trainen. Goesting om er de laatste weken van het seizoen iets van te maken heb ik nog. Op mentaal vlak zit het steeds goed.”

Dus nog geen ‘septemberitis’ bij Wouter Verhulst, die zijn overeenkomst bij Atom 6 voor volgend seizoen al verlengde. Vrijdagavond werkt hij het criterium in Izegem af, zondag trekt hij naar de kermiskoers in Handzame. Ook het criterium in Langemark (27/9) staat opnieuw op de wedstrijdkalender. Net als het Herfstcriterium in eigen Oostrozebeke van maandag 7 oktober.

Kermiscircuit

“Vorig seizoen ging het iets beter”, gaat Verhulst verder. “Dit jaar probeerde ik op een andere manier te koersen. Door mee te gaan in ontsnappingen. Wat niet altijd het gewenste resultaat opleverde. Mijn uitslagen zijn iets minder. Misschien ga ik de komende koersen proberen meer afwachtend te rijden. Ik kan altijd op mijn spurt rekenen. Dit seizoen heb ik ook enkele interclubs gereden. Bij Atom 6 is het de bedoeling om volgend jaar een wat groter interclub-programma te rijden. Zelf blijf ik me vooral focussen op het kermiscircuit. Wedstrijden over 120 kilometer volstaan voor mij.”

Sinds 1 september is Verhulst, die een opleiding leraar lichamelijke opvoeding achter de rug heeft, in het VTI van Waregem aan de slag als leerkracht houtbewerking. “Die richting heb ik vroeger gevolgd”, verduidelijkt hij. “Door een pensionering kwam een plaats vrij. Daar sprong ik op.” (HF)