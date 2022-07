Wim Feys evalueert West-Vlaamse beloften: “Best nog een jaartje rijpen”

Zondag rijden Alec Segaert, Robin Orins en Jelle Vermoote de EK-wegrit voor beloften in het Portugese Anadia. Zijn zij en andere West-Vlaamse U23-renners klaar voor de stap naar de profs? We vroegen het Wim Feys.

De sportief verantwoordelijke van EFC-L&R-AGS is van oordeel dat de meeste West-Vlamingen beter nog een jaartje rijpen bij de beloften.

“Maar aan Alec Segaert moet je niet twijfelen, hij wordt ooit prof”, benadrukt Feys. “Een eerstejaarsbelofte die veertig kilometer lang vijftig per uur kan vlammen zal over een paar jaar 53 per uur halen. Als je dat kan, is de kans groot dat je een hele goede prof wordt.”

Robin Orins, tweede West-Vlaamse EK-ganger, is tweedejaars. Hij stapte over van het amateurteam Acrog-Tormans naar het continentale Elevate p/b Home Solution-Soenens. “Robin liet vorig jaar al interessante dingen zien”, weet Feys. “Bovendien heeft hij een degelijke tijdrit in de benen, een pluspunt. Al had ik voor de start van dit seizoen verwacht dat hij een grotere stap zou zetten. Een uitspraak die ik meteen relativeer. Door te kiezen voor een continentaal team koerst hij op hoog niveau, bijna altijd tegen profs.”

Terechte EK-selectie

Zodat het voor de kerel uit Heestert niet altijd gemakkelijk is om een uitslag te rijden. Dat doet Jelle Vermoote wel. Tweede in een etappe van de Ardense Triptiek, tweede in Waver-Rijmenam, tweede in Romsée-Stavelot-Romsée. Nog geen zege in eigen land, wel in een nationale interclub in Frankrijk. De derdejaarsbelofte uit Pervijze, ex-veldrijder, dwong terecht een EK-selectie af.

“In het seizoenbegin had ik nooit gedacht dat Jelle zo’n stap zou zetten”, geeft Feys toe. “En al zeker niet dat hij de EK-selectie zou halen. Hij spaart zich nooit. Als je dat kan, ben je bijna rijp voor de profs. Voor mij is Vermoote met Michiel Nuytten de West-Vlaamse revelatie van het eerste deel van dit seizoen.”

Feys volgt dorpsgenoot Nuytten op de voet. De derdejaars uit Ardooie verdedigt de kleuren van EFC-L&R-AGS. In de betere koersen verzamelde hij toptien- en topvijfplaatsen. “Michiel zette, ondanks wat pech in het begin, een grote stap”, beseft zijn ploegleider.

“Vanaf de Ardense Triptiek was hij in orde. Michiel maakte in de loop van vorig jaar een klik. Hij is veel meer met de koers bezig. Ik denk dat hij een drietal kilootjes verloor. Babyvet kwijt, zoals we dat in het jargon zeggen. Hij lijkt een type voor Vlaamse koersen, maar dit seizoen trekt hij op uiteenlopende parcours zijn plan. Alleen de factor geluk ontbreekt om hem aan een overwinning te helpen.”

Debruyne steeds beter

In Omloop Het Nieuwsblad U23 van vorige zaterdag speelde hij geen rol van betekenis. Dat deed Warre Vangheluwe wel. De derdejaarsbelofte uit Meulebeke pakte de derde podiumplaats. “Warre ken ik persoonlijk niet zo goed, maar door eind vorig seizoen het Zeeuws Wielerweekend te winnen, liet hij zien uit het goeie hout gesneden te zijn”, beseft Feys. “Dit jaar had ik wel iets meer verwacht dan derde in Mol en de Omloop.”

Andere West-Vlaamse beloften die al iets lieten zien, zijn Ramses Debruyne, Alex Vandenbulcke en Jelle Harteel. “Ramses lijkt steeds beter te worden”, besluit Feys. “Bij de junioren was hij top, dat kan niet weg zijn. Wat Alex Vandenbulcke betreft, vind ik dat we nog altijd niet de renner zien die hij bij nieuwelingen en junioren was. Al is hij de laatste weken wel beter bezig. Jelle Harteel, leider in de Road Series, is nog jong. Al zou hij reeds in beeld zijn bij Sport Vlaanderen-Baloise.”