William Denys is bezig aan zijn eerste seizoen bij de beloften: “Het niveau ligt nog een stuk hoger dan verwacht”

William Denys (19) zette tijdens de transferperiode een flinke stap. Bij de overgang van junioren naar beloften koos hij voor een continentaal team. Met Geofco-Doltcini zal de Izegemnaar enkele profkoersen rijden.

In de Grand Prix Lillers, een 1.2-wedstrijd in Noord-Frankrijk, proefde Denys een eerste keer van het niveau. “Dat een stuk hoger ligt dan ik verwachtte”, geeft Denys toe. “In Lillers heb ik 160 kilometer kunnen meerijden. De ploeg verwacht van mij niet dat ik het einde haal van wedstrijden van 200 kilometer. Intussen heb ik bij de elite een paar kermiskoersen afgewerkt. Die zijn nog lastiger, want volle bak van start tot finish. Terwijl in Lillers meer gecontroleerd gekoerst werd.”

Afgelopen zondag trok de 19-jarige Izegemnaar naar de kermiskoers in het Vlaams-Brabantse Budingen-Zoutleeuw. Hij bolde als 58ste over de streep. In een grote groep, 1’20 na winnaar Rutger Wouters, zegekaper bij de elite zonder contract.

Wennen aan kilometers

“Voor mijn doen was dat voor het eerst een redelijk goeie wedstrijd”, vindt William Denys. “Enkel in de sprint zat er niet veel meer op. Die kilometers moet ik nog in de benen krijgen.”

“Ondanks dat ik van mijn tweede seizoen bij de junioren door een langdurig knieletsel weinig adelbrieven kon voorleggen, trok Geofco-Doltcini mij aan voor de proeven van de Road Series voor beloften. Zaterdag trek ik dus naar de Wim Hendriks Trofee in Koewacht, de opener van dat klassement.” (HF)