Wies Verdonck scoort in Tour du Loiret: “Beste tijdrit van het seizoen”

Wies Verdonck (Basso Team Flanders) komt uit een intensieve periode. Met twee internationale meerdaagse rittenkoersen werd de eerstejaarsbelofte aardig op de proef gesteld, maar hij bevestigde zijn kunnen in beide wedstrijden.

Met twee ritten in lijn en een tijdrit op zaterdagochtend was het Beloftenweekend een stevige tweedaagse voor Verdonck. “De eerste rit moest ik mijn draai nog wat vinden”, verklaart hij. “Ook de tijdrit verliep niet vlekkeloos. In het tweede deel kon ik niet mijn voorziene tempo vasthouden. De laatste etappe hebben we ons als ploeg wel getoond. We reden attent vooraan en we probeerden de koers mee te maken. Zelf heb ik op de kasseistroken mijn ding proberen doen en nadien ook de ploeg helpen ondersteunen. Een geslaagde tweedaagse voor mij.”

Frankrijk

Nadien trok de renner uit Ieper opnieuw de landsgrenzen over. Ditmaal naar Frankrijk waar afgelopen weekend de Tour du Loiret doorging. “Die wedstrijd was eerder een vraagteken voor mij. Ik stond er niet met een specifieke ambitie aan de start omdat ik het peloton in Frankrijk minder goed ken. Ik wist dus niet aan welk niveau ik mij mocht verwachten.” Met twee lange etappes van 170 kilometer in de eerste dagen, wist het peloton meteen waar het aan toe was. “De eerste etappe leek eerder rustig te verlopen, maar plots werd het op de kant gezet. Door enkele valpartijen raakte ik wat achterop en helemaal terugkomen, lukte niet meer door omstandigheden. Ik heb toen wel wat tijd verloren dus mocht ik al klassementsambities gekoesterd hebben, waren ze daar vervlogen.” Maar daardoor liet Verdonck zich niet ontmoedigen, integendeel. “In de tweede etappe heb ik goed kunnen werken voor de ploeg. We hebben daar een sterke collectieve prestatie neergezet met een vierde, vijfde en tiende plaats in een etappe met veel steile beklimmingen. De tijdrit was evenzeer een succes voor mij. Voor mij mijn beste rit tegen de klok dit seizoen. Mijn waardes lagen boven verwachting en ook de snelheid zat heel goed. Samengevat waren het een goede twee weken voor mij.”

Bijleren

Nu begint voor Verdonck een relatieve rustpauze, op fysiek vlak dan toch. “Ik start nu met mijn examens geneeskunde voor te bereiden en hoop nadien in de zomer opnieuw in competitie te treden. Tot nu toe kan ik alvast blij zijn met mijn seizoen. Als eerstejaars wil je veel bijleren en dat lukt aardig. De aanpassing naar de langere afstanden is ook vrij vlot verlopen, mede dankzij de ervaring die ik vorig jaar opdeed in UCI-wedstrijden.” (LR)