Wielerteam Waregem blaast 15 kaarsjes uit

Wielerteam Waregem vat weldra zijn vijftiende seizoen aan. Al sinds de oprichting houdt voorzitter Marino Vervaeke vast aan zijn eigen visie, en zonder succes kunnen we dat zeker niet noemen. Waar er bij de start slechts drie renners waren, is het ondertussen uitgegroeid tot een gerespecteerd team met meer dan 80 leden, waarvan een 63-tal competitierenners.

In 2010 hield Marino Vervaeke het Wielerteam Waregem (toen nog Wielerteam Drogenboom) boven de doopvont. De insteek was eerder bijzonder. “Ik merkte dat veel clubs best wel veel lidgeld vroegen, wat voor veel renners en hun ouders toch wel een drempel was. Ik vond dat die drempel er niet mocht zijn en zette me eens aan het rekenen, om te zien of het haalbaar was een jeugdteam op te zetten zónder lidgeld. En dat bleek mogelijk: met de sponsoring alleen lukte het. Ook vandaag, 15 seizoenen na datum, is dat nog steeds het geval”, aldus Marino Vervaeke.

Wekelijkse trainingen

Nog zo’n stokpaardje is de wekelijkse trainingen die georganiseerd worden op woensdag. “In principe het hele jaar door, behalve in de vakantie, om de trainers toch ook wat vakantie te gunnen. Op dit moment van het jaar hebben we zowel veldrittrainingen in Vichte als in Waregem, op beide plaatsen komen er een 25-tal renners af, wat toch wel een mooi aantal is.”

Het grootste rennersaantal situeert zich bij de jeugdcategorieën: miniemen en aspiranten, en ook wat nieuwelingen. Bij de oudere categorieën zijn het voornamelijk enkelingen. Naast een 63-tal competitierenners op dit moment, zijn er ook een tiental recreanten aangesloten.

Overwinningen

Elk seizoen is het Wielerteam Waregem wel goed voor meerdere overwinningen. Bij de nieuwelingen behaalde Bjintse Vandenbroucke alvast zijn eerste zege in Zwevegem, bij de 13-jarige aspiranten waren Willem Decorte en Robbe Staelgraeve de grote sterkhouders, bij de miniemen boekte het team een aantal successen met Milan Schiettecatte, Briek Maes en Camille Cottenies.

Het komende jaar zal het de commerciële naam ‘Litubra Parket-Vanbrabant Technics-Wielerteam Waregem’ dragen. Bij de nieuwelingen wordt naar alle waarschijnlijkheid opnieuw de driedaagse West-Vlaanderen Cycling Tour afgewerkt. (RRK)