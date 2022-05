Wielerclub d’Heietrappers organiseert PK voor junioren in De Haan: “Er komen een honderdtal renners aan de start”

Dit weekend is het voor de West-Vlaamse junioren opnieuw tijd voor hun provinciaal kampioenschap. Op zaterdag 14 mei maken ze in De Haan uit wie met de titel aan de haal gaat en Ramses Debruyne mag opvolgen op de erelijst.

Het is ondertussen van 2019 geleden dat er nog eens een provinciaal kampioenschap kon plaatsvinden. Corona was twee edities op rij de boosdoener, maar nu kunnen de renners opnieuw voor de titel strijden.

Vlak parcours

Dat zullen ze dit jaar doen in De Haan-Vosseslag. Daar werken ze een vlak parcours van 118 kilometer af, opgedeeld in veertien ronden van 8,5 kilometer. Het is wielerclub d’Heietrappers die zijn schouders onder de organisatie heeft gezet.

“We verwachten een 100 à 120-tal renners aan de start”, aldus organisator-secretaris Rudy Goethals. Samen met het gemeentebestuur van De Haan bracht de wielerclub het PK naar De Haan.

“De start en aankomst liggen aan Café Blekkaard op de Heidelaan. We passeren onder andere langs de Koninklijke Baan, de Batterijstraat en de Duiveketestraat. Aan de finish is er ook plaats voor onze sponsors in een vipbus. ’s Avonds is er ook nog een kaas- en breugelbuffet.”

Verkenning

De organisatoren hebben dus hun uiterste best gedaan om er zaterdag een succes van te maken. “De voorbereiding is alvast vlot verlopen”, weet Goethals te vertellen. “De renners hebben het parcours goed kunnen verkennen en de opbouw verliep ook vlekkeloos.”

Alles is aanwezig om er na twee jaar afwezigheid opnieuw een mooie koers van te maken. (LR)