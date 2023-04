Wie leidt er in WestSprint? (9)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

De Haan 19/4: /

Nationale testtijdrit in Poperinge 22/4, 24 dlnrs.: 1. Jonathan Vervenne 2. Robin Orins (28) 3. Victor Vercouillie (26) 10. Sander Inion (12) 15. Wies Verdonck (5) 16. Arno Vanhaecke (5) 18. Nicholas Goossens (5) 22. Gerben Dewinter (5)

GP Affligem 23/4 172 dlnrs.: 1. Luca De Meester 21. Gaëtan Verleyen (5)

Rutland-Melton CiCLE Classic (Gbr UCI 1.2): 1. Luke Lamperti (USA) 9. Jelle Harteel (22)

HEREN JUNIOREN

Gullegem, 22/04, 93 km, 91 dlnrs. : 1. Mats Berns, 3. Arnaud Jaecques (13), 4. Milan Vermeulen (12), 5. Miguel Desmet (11), 8. Lowie Degryse (8), 9. Nathan Amerlynck (7), 10. Tibo Vancompernolle (6), 12. Siebe Bauwens (4), 13. Leander Vandersteene (3), 15. Seppe Vandersteene (1).

Poperinge, nat. testtijdrit, 22/07, 22 km, 42 dlnrs. : 1. Lars Vanden Heede, 6. Laurens Plancke (20), 8. Corneel Vanslembrouck (16), 11. Viktor Vandenberghe (10), 12. Viggo Van Neste (8), 13. Seppe Leman (5), 22. Victor Vaneeckhoutte (5), 24. Wout Hemeryck (5), 28. Baptiste Swertvaegher (5).

Eroica, 1.1., 114 km : Gauthier Servranckx (14; 9de, 19de), Xander Scheldeman (13; 3de).

Borsele, IC, 140 km : 20. Arne Desimpelaere (7).

Gipuzkoa, 2.1. : Milan Donie (44; 8ste, eindstand 10de), Henri Naessens (7; eindstand 29ste).

HEREN NIEUWELINGEN

Poperinge, nat. Testtijdrit, 22/04, 11 km, 50 dlnrs. : 1. Thibaut Vandamme, 3. Jasper Verbrugge (26), 4. Raynaud Beke (24), 8. Kyano Cottignies (16), 10. René Messely (12), 15. Mathis Bruynooghe (5), 16. Lukas Coryn (5), 17. Arjen Decroo (5), 24. Mattijs Soetaert (5), 27. Briek Plasman (5).

DAMES JUNIOREN

International Belgian Open Track Meeting in Gent (met nationale selectie): Luca Vierstraete (20 punten: 6de ploegkoers), Laerke Expeels (12 punten: 10de omnium)

Omloop van Borsele (UCI 2. Nations Cup): Luca Vierstraete 65 punten (5de in de proloog + 6de in eindklassement), Laerke Expeels 7 punten (24ste in de tweede rit)

Gullegem 22/4 36 dlnrs.: 1. Anna Bruneel (15) 12. Jana Van Compernolle (4) 13. Paulien Naessens (3)

Nationale testtijdrit Poperinge: /

DAMES NIEUWELINGEN

Nationale testtijdrit Poperinge 22/4, 12 dlnrs.: 1. Jilke Michielsen (15) 5. Zita Gheysens (11)

Gullegem 22/4, 43 dlnrs