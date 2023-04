Wie leidt er in WestSprint? (8)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Tour du Loir et Cher UCI2.2 12-16/4: Warre Vangheluwe 104 punten (4de in eerste rit + 12de in tweede rit + 16de in derde rit + 22ste in vijfde rit + 3de in eindklassement), Jasper Dejaegher 57 punten (18de in de vierde rit + 1ste in de vijfde rit), Gust Lootens 47 punten (28ste in de eerste rit + 3de in de tweede rit), Jelle Harteel 7 punten (18de in de tweede rit)

PK tijdrijden Ruddervoorde 13/4 20 dlnrs.: 1. Victor Vercouillie (30) 2. Robin Orins (28) 3. Gaëtan Verleyen (26) 4. Maxim Delrue (24) 5. Sander Inion (22) 6. Jan Van Dyck (20) 7. Nicholas Goossens (18) 8. Warre Van den Meerssche (16) 9. Seppe Vercammen (14) 10. Niels De Clerck (12) 11. Arno Vanhaecke (10) 12. Gerben Dewinter (8) 13. Korneel Decaestecker (6) 14. Jordy Decottignies (5) 15. Victor Delbarge (5) 16. Milan Kuypers (5) 17. Jelle Van Achter (5) 18. Mathis Baert (5) 19. Erben Vanhie (5) 20. Vythal De Leu (5)

Luik-Bastenaken-Luik UCI 1.2 15/4 159 dlnrs.: 1. Francesco Busatto (Ita) 4. Ramses Debruyne (37) 16. Jelle Vermoote (7) 20. Robin Orins (7)

Beselare 16/4 164 dlnrs.: 1. Niels De Rooze 7. Kenneth Verstegen (9)

HEREN JUNIOREN

Ruddervoorde, PK tijdrijden, 13/04 : 1. Milan Donie (30), 2. Xander Scheldeman (28), 3. Louic Boussemaere (26), 4. Tars Poelvoorde (24), 5. Seppe Leman (22), 6. Lomme Van Den Meerssche (20), 7. Corneel Vanslembrouck (18), 8. Laurens Plancke (16), 9. Gaëtan Warnier (14), 10. Wout Hemeryck (12), 11. Milan Vermeulen (10), 12. Jenthe Verstraete (8, 13. Gauthier Servranckx (6), 14. Viggo Vanneste (5), 15. Baptiste Swertvaegher (5), 16. Arthur Clauw (5), 17. Jules Verhaeghe (5), 18. Timo Kerkhofs (5), 19. Dimi Van Pamel (5), 20. Josia Landerwyn (5), 21. Matthé De Leyn (5), 22. Henri Naessens (5), 23. Charles Rottey (5), 24. Andres Loobuyck (5), 25. Arno Verschaeve (5), 26. Arnaud Jaecques (5), 27. Cas Goos (5), 28. Brent Prinzie (5), 29. Michiel Debeaussaert (5), 30. Mauro Adyns (5).

Geluveld, 15/04, 95 km, 124 dlnrs. : 1. Dries Van Meenen, 4. Gaëtan Warnier (12), 6. Lukas Courtens (10), 8. Floris Dejaegher (8), 10. Viktor Vandenberghe (6), 12. Charles Rottey (4).

Rollegem, IC, 15/04, 116 km, 148 dlnrs. : 1. Gibbe Staes, 4. Lomme Van Den Meerssche (24), 9. Xander Scheldeman (14), 10. Seppe Leman (12), 18. Miguel Desmet (5), 22. Baptiste Swertvaegher (5), 27. Milan Vermeulen (5).

Côte d’Or : Victor Vaneeckhoutte (32; 5de, 18de, eindstand 29ste).

Pays d’Iroise : Senne Cleenewerck (10; 25ste, 18de), Jenthe Verstraete (5; 23ste).

HEREN NIEUWELINGEN

Ruddervoorde, PK tijdrijden 1stejaars, 13/04 : 1. Kyano Cottignies (30), 2. René Messely (28), 3. Bas Vandenbulcke (26), 4. Aksel Decaestecker (24), 5. Wolf Vansteenlandt (22), 6. Thur-Emiel David (20), 7. Nicolas Plancke (18), 8. Alexander Dekeyser (16), 9. Matteo Toortelboom (14), 10. Maxim Derdaele (12), 11. Tille Vergalle (10), 12. Ludovique Boussemaere (8), 13. Ferre Bekaert (6), 14. Stan Vanthourenhout (5), 15. Loic Tack (5), 16. Mateo Vanaelst (5), 17. Lothar Vannoote (5), 18. Louis Vercaempst (5), 19. Andreas Buyse (5), 20. Krieke Vanderbeke (5), 21. Robbie Caen (5), 22. Niel Lemmens (5), 23. Yoran Mylle (5).

Ruddervoorde, PK tijdrijden 2dejaars, 13/04 : 1. Lukas Coryn (30), 2. Raynaud Beke (28), 3. Jasper Verbrugge (26), 4. Arjen Decroo (24), 5. Mathis Bruynooghe (22), 6. Tristan Carette (20), 7. Zeno Durie (18), 8. Matthis Moyaert (16), 9. Ferre Commeene (14), 10. Gilles Desruelle (12), 11. Bengt Van Parys (10), 12. Emile Vanspeybrouck (8), 13. Menno Plancqueel (6), 14. Céleste Belpalme (5), 15. Mattijs Soetaert (5), 16. Cédric Deceuninck (5), 17. Jody Devolder (5), 18. Lars De Clerck (5), 19. Lucas Vanooteghem (5), 20. Jorne Monbailliu (5), 21. Gust Depraetere (5), 22. Riesse Leutenez (5), 23. Kobe Schietgat (5), 24. Bjintse Vandenbroucke (5), 25. Quentin Gore (5), 26. Thor Peeters (5), 27. Miel Gheysens (5), 28. Emiel Dermaut (5), 29. Ward Desimpelaere (5), 30. Stan Glorieux (5).

Geluveld, 15/04, 63 km, 62 dlnrs. : 1. Matteo Grypdon, 5. Stan Glorieux (11), 9. Elias Van Hollebeke (7), 10. Matteo Toortelboom (6), 11. Lothar Vannoote (5), 12. Ward Desimpelaere (4), 15. Bjintse Vandenbroucke (1).

Lendelede, 16/04, 68 km, 78 dlnrs. : 1. Lukas De Jonghe, 5. René Messely (11), 8. Jasper Vlaeminck (8), 12. Mattijs Soetaert (4), 14. Cédric Sioen (2).

Vezin, TC, 16/04, 70 km, 120 dlnrs. : 1. Leander De Gendt, 7. Jasper Verbrugge (18), 14. Kyano Cottignies (5), 27. Zeno Durie (5), 28. Matti Louagie (5).

DAMES JUNIOREN

PK tijdrijden Ruddervoorde 13/4: 1. Luca Vierstraete (30) 2. Michelle Dheedene (28) 3. Laerke Expeels (26) 4. Nanoi Van Wettere (24)

International Belgian Open Track Meeting in Gent (dus met nationale selectie) Omnium: 9. Luca Vierstraete (14), ploegkoers Laerke Expeels met Hélène Hesters 1ste (30)

DAMES NIEUWELINGEN

PK tijdrijden Ruddervoorde 13/4: 1. Jilke Michielsen (30) 2. Zita Gheysens (28) 3. Auke Anne (26) 4. Mara Platteeuw (24) 5. Shanaya Esther Schollaert (22) 6. Yentl Debruyne (20) 7. Olivia Vercruysse (18) 8. Kaylee Servranckx (16) 9. Cara Vande Moortel (14) 10. Flore De Baecke (12)