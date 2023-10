Wie leidt er in WestSprint? (35)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Ronde van Turkije (UCI 2.1) 8-15/10: Alex Vandenbulcke 35 punten (26ste in eerste rit + 14de in tweede rit + 19de in vijfde rit + 29ste in zevende rit + 22ste in achtste rit)

Japan Cup (1.Pro) 15/10: 1. Rui Costa (Port) 23. Ramses Debruyne (7)

HEREN JUNIOREN

Chrono des Nations, 1.1. : 28. Xander Scheldeman (7).

HEREN NIEUWELINGEN

Chrono des Nations, 1.1. : 3. René Messely (26).

DAMES JUNIOREN

/

DAMES NIEUWELINGEN

/