Wie leidt er in WestSprint? (34)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Zele Oost-Vlaamse Sluitingsprijs 4/10 85 dlnrs.: 1. Elias Van Breussegem 15. Warre Vangheluwe (5)

Ronde van Kyushu (UCI 2.1) (Jap): Victor Vercouillie 46 punten (8ste in eerste rit + 16de in tweede rit + 23ste derde rit + 14de in eindklassement)

Rekkem 7/10 107 dlnrs.: 1. Pieter De Paepe 9. Kenneth Verstegen (7) 12. Brian Rigole (4)

Parijs-Tours U23 8/10 : 1. Sakarias Koller Loland 7. Jasper Dejaegher (28)

HEREN JUNIOREN

Lendelede, 08/10, 91 km, 69 dlnrs. : 4. Seppe Leman (12), 8. Jules Verhaeghe (8), 10. Simon Bril (6), 15. Milan Bral (1).

La Philippe Gilbert, 2.1. : Victor Vaneeckhoutte (38; 6de, eindstand 18de), Xander Scheldeman (14; 16de, eindstand 20ste), Brent Deltombe (7; 21ste), Gauthier Servranckx (7; 22ste), Jenthe Verstraete (7; 30ste).

HEREN NIEUWELINGEN

St.-Denijs, 07/10, 62 km, 63 dlnrs. : 8. Briek Plasman (8), 9. Bas Vandenbulcke (7), 11. Jonas Meulemeester (5), 12. Joren Holvoet (4), 13. Maxim Dedeckel (3), 14. Tristan Carette (2), 15. Raynaud Beke (1).

Ingooigem, 08/10, 63 km, 53 dlnrs. : 6. Lars De Clerck (10), 7. Joren Holvoet (9), 11. Aksel Decaestecker (5), 12. Ward Desimpelaere (4), 14. Thur-Emiel David (2), 15. Thor Dayer (1).

Affligem, TC, 08/10, 79 km, 111 dlnrs. : 2. Jasper Verbrugge (28), 9. Kyano Cottignies (14), 17. Bas Vandenbulcke (5), 19. Briek PLasman (5), 29. Mateo Vanaelst (5).

DAMES JUNIOREN

/

DAMES NIEUWELINGEN

/