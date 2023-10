Wie leidt er in WestSprint? (33)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Berlare Memorial Fred De Bruyne profkoers 27/9 100 dlnrs.: 1. André Drege (Noor) 9. Kenneth Verstegen (14)

Langemark 27/9 39 dlnrs.: 1. Mathias Vanoverberghe 2. Milan Kuypers (14) 12. Jasper Dekien (4) 15. Korneel Decaestecker (1)

Tielt 28/9 86 dlnrs.: 1. Joakim Frafjord (Noor) 8. Kenneth Verstegen (8)

Hooglede 30/9 56 dlnrs.: 1. Elias Van Breussegem 6. Alex Vandenbulcke (10)

Ichtegem GP Jules Van Hevel 1/10 154 dlnrs.: 1. Jasper Dejaegher (30) 8. Victor Vercouillie (16) 11. Gust Lootens (10) 14. Alex Vandenbulcke (5) 15. Kenneth Verstegen (5) 21. Bert Bolle (5)

Il Piccolo Lombardia (UCI 1.2) 1/10: 1. William Junior Lecerf 3. Ramses Debruyne (40)

HEREN JUNIOREN

Heestert, 30/09, 84 km, 103 dlnrs. : 2. Victor Vaneeckhoutte (14), 3. Lomme Van Den Meerssche (13), 6. Brent Deltombe (10), 9. Simon Bril (7), 10. Arne Desimpelaere (6), 11. Timo Kerkhofs (5), 15. Kenji Coenen (1).

Tielt, 01/10, 81 km, 96 dlnrs. : 2. Victor Vaneeckhoutte (14), 3. Milan Bral (13), 5. Robbe Dewilde (11), 8. Baptiste Swertvaegher (8), 9. Xander Scheldeman (7), 10. Tuur Hancke (6), 12. Lowiek Misseeuw (4), 13. Wout Hemeryck (3), 14. Arnaud Jaecques (2).

HEREN NIEUWELINGEN

Tielt, 01/10, 67 km, 79 dlnrs. : 1. Jasper Verbrugge (15), 4. Thor Peeters (12), 6. Kyano Cottignies (10), 8. Thur-Emiel David (8), 10. Mateo Vanaelst (6), 11. Bas Vandenbulcke (5), 12. Emiel Dermaut (4).

DAMES JUNIOREN

Knesselare 1/10 23 dlnrs.: 1. Anna Vanderaerden 2. Laerke Expeels (14) 3. Anna Bruneel (13) 5. Luca Vierstraete (11) 9. Jana Van Compernolle (7) 10. Tessa Vermeersch (6)

DAMES NIEUWELINGEN

Knesselare 1/10 22 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Zita Gheysens (14) 3. Olivia Vercruysse (13) 6. Auke Anne (10) 8. Yana Decruyenaere (8)