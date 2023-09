Wie leidt er in WestSprint? (32)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Eernegem 20/9 32 dlnrs.: 1. Sondre Aarsbog Weiseth (Noor) 9. Sander Inion (7)

EK tijdrijden Emmen 20/9: 1. Alec Segaert 23. Victor Vercouillie (7)

EK mixed relay TTT 21/9: 1. Frankrijk 7. België Jelle Vermoote (28) en Victor Vercouillie (28)

Stekene 21/9 89 dlnrs.: 1. Joshua Huppertz (Dui) 30. Seppe Vercammen (5)

Houthulst 21/9 41 dlnrs.: 1. Joakim Frafjord (Noor) 3. Jelle Harteel (13) 4. Milan Kuypers (12) 7. Kenneth Verstegen (9) 12. Bert Bolle (4) 13. Gerben Dewinter (3)

EK wegrit 22/9: 1. Henrik Pedersen (Den) 26. Warre Vangheluwe (7)

Varsenare 23/9 107 dlnrs.: 1. Cédric Defreyne 11. Jordy Decottignies (5)

Berlare BVB 23/9 151 dlnrs.: 1. Mathis Avondts 14. Brian Rigole (5) 26. Xander Catteeuw (5)

Wielsbeke 24/9 129 dlnrs.: 1. Sondre Aarsbog Weiseth (Noor) 4. Michiel Lambrecht (12) 11. Victor Vercouillie (5)

HEREN JUNIOREN

Lichtervelde, 23/09, 82 km, 96 dlnrs. : 3. Milan Bral (13), 4. Laurens Plancke (12), 6. Baptiste Swertvaegher (10), 7. Lomme Van Den Meerssche (9), 9. Yoran Maertens (7), 12. Robbe Dewilde (4), 14. Lowie Degryse (2), 15. Xander Scheldeman (1).

Houthulst, 24/09, 83 km, 76 dlnrs. : 2. Simon Bril (14), 3. Arnaud Jacques (13), 6. Xander Scheldeman (10), 8. Lomme Van Den Meerssche (8), 10. Viggo Vanneste (6), 11. Baptiste Swertvaegher (5), 14. Arne Desimpelaere (2).

Jemeppe, 24/09, 115 km, 139 dlnrs. : 4. Victor Vaneeckhoutte (24), 15. Corneel Vanslembrouck (5), 20. Josia Landerwyn (5), 21. Wout Hemeryck (5).

HEREN NIEUWELINGEN

Lichtervelde, 24/09, 61 km, 90 dlnrs. : 1. Jasper Verbrugge (15), 3. Raynaud Beke (13), 5. Thor Dayer (11), 13. Lothar Vannoote (3), 14. Thur-Emiel David (2).

Jemeppe, 24/09, 66 km, 115 dlnrs. : 3. Ferre Commeene (26), 15. Matti Louagie (5), 20. Emile Vanspeybrouck (5).

DAMES JUNIOREN

EK tijdrijden Emmen 20/9: 1. Federica Venturelli (Ita) 13. Luca Vierstraete (10)

EK mixed relay TTT 21/9: 1. Italië 5. België Luca Vierstraete (34)

Lichtervelde 23/9 24 dlnrs.: 1. Laerke Expeels (15) 2. Anna Bruneel (14) 4. Tessa Vermeersch (12) 11. Jana Van Compernolle (5) 13. Lotte Verburgh (3)

DAMES NIEUWELINGEN

Lichtervelde 23/9 28 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Zita Gheysens (14) 4. Olivia Vercruysse (12) 6. Shanaya Esther Schollaert (10) 12. Auke Anne (4) 15. Yana Decruyenaere (1)