Wie leidt er in WestSprint? (31)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Westkerke 14/9 67 dlnrs.: 1. Sondre Aarsbog Weiseth (Noor) 13. Lucas Dewachter (3) 15. Milan Kuypers (1)

Tour de Moselle (15-17/9): Michiel Nuytten 29 punten (23ste in eerste rit + 4de in tweede rit), Bert Bolle 28 punten (11de in eerste rit + 21ste in derde rit + 28ste in vierde rit + 12de in eindklassement), Maxim Delrue 15 punten (20ste in eerste rit + 28ste in derde rit + 19de in eindklassement)

Werken-Kortemark 16/9 63 dlnrs.: 1.Jens Vandenbogaerde 12. Kjell Cooman (4) 13. Jasper Dekien (3)

Eernegem 16/9 21 dlnrs.: 1. Jason Decottignies 8. Jordy Decottignies (8) 13. Yorben Lauryssen (3) 14. Thibo Clauw (2)

Passendale 17/9 65 dlnrs.: 1. Daniel Vold (Noor) 5. Wies Verdonck (11) 6. Wannes Dewulf (10) 10. Brian Rigole (6) 11. Milan Kuypers (5) 13. Warre Van den Meerssche (3) 14. Lucas Dewachter (2)

GP Rik Van Looy (UCI 1.2) 17/9 : 1. Rasmus Bogh Wallin (Den) 10. Jelle Harteel (19)

Vichte 19/9 103 dlnrs.: 1. Dries De Bondt 12. Jelle Harteel (8) 19. Brian Rigole (5) 25. Milan Kuypers (5)

HEREN JUNIOREN

Keizer, 2.1. : Xander Scheldeman (61; 19de, 12de, 5de, eindstand 14de), Tars Poelvoorde (36; 24ste, 9de, eindstand 27ste), Victor Vaneeckhoutte (14; 22ste, eindstand 23ste), Gauthier Servranckx (7; eindstand 28ste), Baptiste Swertvaegher (7; 18de), Arne Desimpelaere (7; 20ste), Henri Naessens (7; 21ste), Corneel Vanslembrouck (7; 15de), Brent Deltombe (7; 23ste).

St. Denijs, 16/09, 86 km, 98 dlnrs. : 4. Yoran Maertens (12), 8. Simon Bril (8), 12. Storm Berton (4), 14. Kenji Coenen (2), 15. Lukas Courtens (1).

Mesen, 17/09, 84 km, 82 dlnrs. : 1. Jenthe Verstraete (15), 7. Kenji Coenen (9), 8. Simon Bril (8), 9. Maxime Coudron (7), 10. Louis Vandenbroucke (6), 11. Arend Vermeersch (5), 12. Seppe Vanthuyne (4), 15. Lomme Van Den Meerssche (1).

HEREN NIEUWELINGEN

Pittem, 16/09, 54 km, 82 dlnrs. : 2. Raynaud Beke (14), 4. Matteo Toortelboom (12), 6. Arne D’Hondt (10), 7. Nicolas Plancke (9), 8. Zeno Durie (8), 10. Kyano Cottignies (6), 12. LOthar Vannoote (4), 14. Jappe Geldhof (2).

DAMES JUNIOREN

Watersley Ladies Challenge (Ned) (2. Nations Cup) 15-17/9: Anna Bruneel 7 punten (24ste in slotrit)

Paal 16/9 11 dlnrs.: 1. Nanoi Van Wettere (15)

Stekene 17/9 19 dlnrs.: 1. Laerke Expeels (15) 2. Nanoi Van Wettere (14) 3. Jana Van Compernolle (13) 9. Zoë Collie (7) 14. Tessa Vermeersch (2)

DAMES NIEUWELINGEN

Paal 16/9 32 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 6. Zita Gheysens (10) 7. Auke Anne (9)

Stekene 17/9 29 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 3. Olivia Vercruysse (13) 4. Zita Gheysens (12) 8. Yana Decruyenaere (8)