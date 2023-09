Wie leidt er in WestSprint? (30)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Zonnebeke 4/9 26 dlnrs.: 1. Ciske Aneca 10. Thibo Clauw (6) 13. Lucas Dewachter (3)

Hulste 5/9 39 dlnrs.: 1. Robert Scott (Gbr) 14. Jordy Decottignies (2) 15. Warre Vleirick (1)

Wingene Koers 6/9 dlnrs.: 1. Maarten Verheyen 5. Michiel Lambrecht (22) 10. Alex Vandenbulcke (12) 15. Alessio De Maere (5) 20. Gaëtan Verleyen (5) 24. Bert Bolle (5)

Izegem Koers 7/9 137 dlnrs.: 1. Dries De Bondt 6. Victor Vercouillie (20) 24. Gust Lootens (5)

Koekelare 7/9 41 dlnrs.: 1. Cédric Defreyne 2. Jasper Dejaegher (14)

Izegem 8/9 26 dlnrs.: 1. Kevin Lava 5. Lucas Dewachter (11) 14. Jasper Dekien (2)

Tour of South Bohemia (7-10/9): Ramses Debruyne 64 punten (10de in de eerste rit + 8ste in derde rit + 26ste in vierde rit + 12de in eindklassement)

Lichtervelde 9/9 51 dlnrs.: 1. Robert Scott (Gbr) 11. Kenneth Verstegen (5)

Nieuwkerken-Waas BVB 9/9 151 dlnrs.: 1. Stijn Siemons 7. Brian Rigole (18) 21. Alessio De Maere (5)

Angreau-Honnelles U23 Road Series: 1. Floris Van Tricht 7. Maxim Delrue (18) 9. Bert Bolle (14) 14. Michiel Nuytten (5) 16. Gerben Dewinter (5)

Gp de la Somme (Fra) (UCI 1.2): 1. Bastien Pichon (Fra) 2. Michiel Lambrecht (45) 14. Jelle Vermoote (7) 21. Gaëtan Verleyen (7)

Handzame 10/9 48 dnrs.: 1. Mathias Vanoverberghe 4. Kenneth Verstegen (12) 5. Bert Bolle (11

Heule 10/9 40 dlnrs.: 1. Kiaan Watts (N-Zl) 4. Maxim Delrue (12) 8. Lucas Dewachter (8) 9 Michiel Dejonghe (7)

Desselgem GP Memorial Briek Schotte 12/9 101 dlnrs.: 1. Jonas Rickaert 8. Gust Lootens (16) 10. Warre Vangheluwe (12) 15. Jelle Harteel (5) 18. Alex Vandenbulcke (5)

Gits 12/9 27 dlnrs.: 1. Robert Scott (Gbr) 5. Brent Baert (11) 11. Korneel Decaestecker (5) 13. Thibo Clauw (3)

HEREN JUNIOREN

Wijnendale, 09/09, 92 km, 85 dlnrs. : 1. Jenthe Verstraete (15), 2. Axel Vandamme (14), 4. Laurens Plancke (12), 7. Lowie Degryse (9), 8. Wout Hemeryck (8), 10. Arne Desimpelaere (6), 11. Henri Naessens (5), 12. Thiemen Bruyneel (4), 14. Seppe Vanthourenhout (2), 15. Flor Goeminne (1).

Dentergem, 10/09, 87 km, 98 dlnrs. : 1. Tars Poelvoorde (15), 2. Tibe Craeynest (14), 4. Jenthe Verstraete (12), 7. Mauro Adyns (9), 8. Gaetan Warnier (8).

GP Ruebliland : 29. Louic Boussemaere (5).

Zemst, IC, 10/09, 120 km, 121 dlnrs. : 8. Xander Scheldeman (16), 12. Baptiste Swertvaegher (8), 16. Josia Landerwyn (5), 18. Siebe Bauwens (5), 20. Simon Bril (5), 25. Nathan Amerlynck (5), 27. Leander Vandersteene (5).

HEREN NIEUWELINGEN

Moorsele, 09/09, 63 km, 39 dlnrs. : 1. Matteo Toortelboom (15), 2. Jasper Verbrugge (14), 3. Zeno Durie (13), 5. Emiel Dermaut (11), 7. Thor Dayer (9), 8. Wolf Van Steenlandt (8), 9. Raynaud Beke (7), 10. Nicolas Plancke (6), 11. Arne D’Hondt (5), 13. Jappe Geldhof (3), 14. Cédric Sioen (2), 15. Maxim Dedeckel (1).

Desselgem, 09/09, 70 km, 35 dlnrs. : 1. Kyano Cottignies (15), 6. Mattijs Soetaert (10), 7. Florian Dhont (9), 9. Senne Vantyghem (7), 12. Ward Desimpelaere (4), 15. Emiel Maelbrancke (1).

Dentergem, 10/09, 70 km, 33 dlnrs. : 1. Aksel Decaestecker (15), 5. Bas Vandenbulcke (11), 6. Zeno Durie (10), 7. Nicolas Plancke (9), 8. Matteo Toortelboom (8), 11. Wolf Van Steenlandt (5), 12. Ward Desimpelaere (4), 14. Riesse Leutenez (2), 15. Maxim Dedeckel (1).

Tour de la Basse Meuse : Thor Peeters (24; 17de, 9de, eindstand 25ste), Matthis Moyaert (6; 13de), Emile Vanspeybrouck (15; 17de, 21ste, eindstand 15de), Miel Gheysens (5; 18de).

DAMES JUNIOREN

Waarloos 9/9 30 dlnrs.: 1. Hélène Hesters 4. Chelsey Saintobyn (12) 7. Nanoi Van Wettere (9) 8. Anna Bruneel (8) 11. Tessa Vermeersch (5)

Kontich 10/9 22 dlnrs.: 1. Fee Knaven (Ned) 4. Anna Bruneel (12) 12. Nanoi Van Wettere (4)

DAMES NIEUWELINGEN

Waarloos 9/9 38 dlnrs.: 1. Jilke Michielsen (15) 2. Zita Gheysens (14) 4. Esther Shanya Schollaert (12) 7. Yana Decruyenaere (9) 9. Olivia Vercruysse (7)

Kontich 10/9 37 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Jilke Michielsen (14) 3. Zita Gheyusens (13) 8. Yana Decruyenaere (8)