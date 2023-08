Wie leidt er in WestSprint? (29)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Ruiselede 23/8 71 dlnrs.: 1. Wesley Van Dyck 12. Jasper Dekien (4)

Grote Prijs Stad Torhout 23/8 117 dlnrs.: 1. Siebe Deweirdt 8. Alex Vandenbulcke (16) 11. Gust Lootens (10) 12. Jasper Dejaegher (8) 13. Michiel Nuytten (5) 17. Kenneth Verstegen (5) 20. Warre Vangheluwe (5) 21. Jelle Vermoote (5) 27. Gaëtan Verleyen (5)

Spiere 25/8 53 dlnrs.: 1. Kiaan Watts (N-Zl) 2. Xander Catteeuw (14) 7. Brent Baert (9) 14. Lucas Dewachter (2)

Omloop Mandel-Leie-Schelde in Meulebeke 26/8 103 dlnrs.: 1. Warre Vangheluwe (30) 17. Michiel Nuytten (5) 20. Alessio De Maere (5) 30. Michiel Lambrecht (5)

Schaal Sels Merksem 27/8 86 dlnrs.: 1. Lionel Taminiaux 15. Michiel Lambrecht (5) 17. Gaëtan Verleyen (5)

Memorial Bjorg Lambrecht Knesselare 27/8 124 dlnrs.: 1. Floris Van Tricht 8. Michiel Nuytten (16) 10. Bert Bolle (12) 11. Robbe Desimpelaere (10) 20. Kenneth Verstegen (5) 25. Brian Rigole (5) 27. Sander Inion (5)

Kortemark 28/8 51 dlnrs.: 1. Jens Vandenbogaerde 6. Kenneth Verstegen (10) 7. Xander Catteeuw (9) 8. Lucas Dewachter (8)

HEREN JUNIOREN

Ruiselede, 23/08, 87 km, 61 dlnrs. : 5. LOmme Van Den Meerssche (11), 9. Milan Bral (7), 10. Gaetan Hellebuyck (6), 15. Thiemen Bruyneel (1).

Vanneke, 27/08, 85 km, 69 dlnrs. : 3. Siebe Bauwens (13), 7. Matteo Vande Moortel (9), 8. Matthé De Leyn (8), 10. Seppe Vanthourenhout (6), 11. Floris Dejaegher (5), 14. Robbe Deleu (2).

Ieper, 1.1., 27/08, 124 km, 143 dlnrs. : 3. Arne Desimpelaere (40), 16. Gaetan Warnier (7), 19. Brent Deltombe (7).

Trofeo Paganissi : 8. Milan Donie (25).

Triptyque Ardennais : Corneel Vanslembrouck (57; 3de, 18de, eindstand 3de), Jenthe Verstraete (53; 4de, 17de, eindstand 4de), Wout Hemeryck (26; 8ste, 18de, eindstand 17de), Lukas Courtens (10; 20ste, 19de), Maxime Coudron (5; 14de), Staf Cappon (5; 21ste), Baptiste Swertvaegher (23; 16de, 12de, 25ste, eindstand 15de), Victor Vaneeckhoutte (11; 17de, 13de), Michiel Debeaussaert (5; 18de), Simon Bril (20; 26ste, 14de, 14de, eindstand 16de), Louis Vandenbroucke (15; 30ste, 16de, eindstand 24ste).

HEREN NIEUWELINGEN

Kortemark, 26/08, 62 km, 39 dlnrs. : 1. Zeno Durie (15), 2. Jasper Verbrugge (14), 4. Mathis Bruynooghe (12), 5. Matthis Moyaert (11), 6. Lothar Vannoote (10), 8. Thor Dayer (8), 9. Céleste Belpalme (7), 10. Raynaud Beke (6), 12. Nicolas PLancke (4), 13. Miel Gheysens (3), 14. Arne D’Hondt (2), 15. Cedric Sioen (1).

Wielsbeke, 26/08, 73 km, 34 dlnrs. : 2. Lars De Clerck (14), 8. René Messely (8), 9. Kyano Cottignies (7), 14. Emiel Maelbrancke (2).

Vanneke, 27/08, 56 km, 32 dlnrs. : 2. Matthis Moyaert (14), 3. Zeno Durie (13), 4. Bas Vandenbulcke (12), 5. Kyano Cottignies (11), 6. Thur-Emiel David (10), 7. Melvin Maddelein (9), 10. Matteo Toortelboom (6), 12. Ward Desimpelaere (4), 13. Emiel Dermaut (3), 14. Jaron Callewaert (2), 15. Lars De Clerck (1).

Lendelede, 29/08, 68 km, 68 dlnrs. : 4. Bas Vandenbulcke (12), 8. Thor Dayer (8), 9. Nicolas PLancke (7), 10. Lothar Vannoote (6), 13. Emiel Dermaut (3),14. Stan Glorieux (2), 15. Zeno Durie (1).

DAMES JUNIOREN

Klimkoers Vresse 23/8 31 dlnrs.: 1. Luca Vierstraete (30) 9. Tessa Vermeersch (14) 13. Anna Bruneel (6) 19. Jana Van Compernolle (5) 26. Zoë Collie (5)

Otegem PK 26/8 20 dnrs.: 1. Emma Siegers 2. Luca Vierstraete (28) 3. Nanoi Van Wettere (26) 4. Tessa Vermeersch (24) 5. Anna Bruneel (22) 10. Zoë Collie (12) 14. Chelsey Saintobyn (5) 15. Lotte Verburgh (5)

Zottegem-Erwetegem 27/8 25 dlnrs.: 1. Ella Heremans 5. Anna Bruneel (11) 6. Jana Van Compernolle (10) 7. Tessa Vermeersch (9) 8. Nanoi Van Wettere (8)

DAMES NIEUWELINGEN

Klimkoers Vresse 23/8 27 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Jilke Michielsen (28) 7. Shanaya Esther Schollaert (18) 8. Olivia Vercruysse (16) 16. Auke Anne (5) 20. Junne Vermeeren (5) 21. Zita Gheysens (5)

Otegem PK 26/8 31 dlnrs.: 1. Milana Ushakova (Ukr) 2. Auke De Buysser 3. Jilke Michielsen (26) 4. Shanaya Esther Schollaert (24) 5. Zita Gheysens (22) 11. Auke Anne (10) 12. Olivia Vercruysse (8) 14. Yana Decruyenaere (5) 22. Kyara Laga (5) 23. Kaylee Servranckx (5) 24. Cara Vande Moortel (5)

Zottegem-Erwetegem 27/8 21 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 5. Shanaya Esther Schollaert (11) 7. Auke Anne (9) 9. Zita Gheysens (7) 10. Yana Decruyenaere (6)