Wie leidt er in WestSprint? (28)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

GP Capodarco (UCI 1.2) 16/8: 1. Matteo Ambrosini (Ita) 6. Michiel Lambrecht (31)

Moorslede 18/8 77 dlnrs.: 1. Manolito Balcaen 15. Robbe Desimpelaere (1)

Langemark-Madonna 20/8 94 dlnrs.: 1. Cédric Defreyne 10. Brent Baert (6)

BK in Putte 20/8 167 dlnrs.: 1. Simon Dehairs 8. Jelle Vermoote (25) 9. Alessio De Maere (22) 15. Brian Rigole (7) 24. Alex Vandenbulcke (7) 28. Korneel Decaestecker (7)

Wervik Omloop van de Grensstreek 22/8 143 dlnrs.: 1. Mathias Vanoverberghe 13. Brian Rigole (6) 16. Alessio De Maere (5) 17. Xander Catteeuw (5) 27. Lucas Dewachter (5)

HEREN JUNIOREN

Boucles de l’Oise, IC: Tars Poelvoorde (30; 1ste), Xander Scheldeman (64; 4de, 2de, eindstand 10de).

Helkijn, 20/08, 98 km, 70 dlnrs. : 2. Gauthier Servranckx (14), 9. Staf Cappon (7).

Ingelmunster, IC, 20/08, 120 km, 107 dlnrs. : 3. Milan Vermeulen (26), 5. Jenthe Verstraete (22), 9. Brent Deltombe (14), 14. Axel Vandamme (5), 16. Milan Verschaeve (5), 19. Victor Verstraete (5), 20. Siebe Mortelé (5), 22. Matteo Moeykens (5), 24. Milan Bral (5), 25. Josia Landerwyn (5), 28. Simon Bril (5), 29. Mika Galle (5).

Edewalle, 21/08, 78 km, 41 dlnrs. : 1. Laurens PLancke (15), 2. Floris Dejaegher (14), 5. Gaetan Warnier (11), 7. Wout Hemeryck (9), 8. Michiel Debeaussaert (8), 11. Robbe Dewilde (5), 13. Seppe Vanthuyne (3).

Madonna, 22/08, 84 km, 40 dlnrs. : 1. Axel Vandamme (15), 3. Kenji Coenen (13), 4. Jules Verhaeghe (12), 5. Milan Vermeulen (11), 8. Yoran Maertens (8), 9. Arnaud Jaecques (7), 11. Arthur Clauw (5), 12. Simon Bril (4), 14. Bart Vandecasteele (2), 15. Gaetan Warnier (1).

HEREN NIEUWELINGEN

West-Vl. CT : Briek Plasman (82; 4de, 7de, 4de, eindstand 8ste), Bas Vandenbulcke (17; 10de, 22ste), Ward Desimpelaere (5; 15de), Zeno Durie (21; 21ste, 8ste, 16de, eindstand 16de), Lars De Clerck (5; 22ste), Kyano Cottignies (30; 23ste, 9de, 24ste, eindstand 13de), Matthis Moyaert (10; 28ste, 20ste), Mathis Bruynooghe (5; 10de), Raynaud Beke (5; 22ste), Quentin Gore (15; 30ste, 11de), Emiel Dermaut (5; 17de), Nicolas Plancke (5; 27ste).

Vichte, 20/08, 67 km, 60 dlnrs. : 3. Thor Peeters (13), 6. Céleste Belpalme (10), 11. Tristan Carette (5), 14. Mateo Vanaelst (2), 15. Gust Depraetere (1).

Edewalle, 21/08, 57 km, 27 dlnrs. : 3. Thor Peeters (13), 4. Lothar Vannoote (12), 6. Jaron Callewaert (10), 8. Jasper Vlaeminck (8), 9. Bengt Van Parys (7), 13. Emile Vanspeybrouck (3).

DAMES JUNIOREN

Vermarc Cycling Project 19/8 53 dlnrs.: /

Vermarc Cycling Project 20/8 51 dlnrs.: 1. Anna Vanderaerden 4. Anna Bruneel (12)

DAMES NIEUWELINGEN

Vermarc Cycling Project 19/8 53 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 3. Jilke Michielsen (13) 5. Zita Gheysens (11)

Vermarc Cycling Project 20/8 49 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Jilke Michielsen (14) 10. Zita Gheysens (6)