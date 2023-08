Wie leidt er in WestSprint? (25)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Ronde van Oost-Vlaanderen (11-15/8): Alessio De Maere 53 punten ((14de in eerste rit + 21ste in derde rit + 8ste in vierde rit + 5de in vijfde rit + 20ste in klassement), Sander Inion 41 punten (9de in eerste rit + 17de in tweede rit + 5de in derde rit) Liam Punnewaert 36 punten (11de in eerste rit + 24ste in tweede rit + 8ste in vijfde rit + 28ste in klassement), Michiel Nuytten 34 punten (13de in eerste rit + 26ste in tweede rit + 7de in vierde rit + 18de in klassement), Brian Rigole 33 punten (15de in eerste rit + 27ste in tweede rit + 26ste in derde rit + 12de in vierde rit + 14de in vijfde rit + 23ste in klassement), Gerben Dewinter 32 punten (8ste in tweede rit + 8ste in klassement), Korneel Decaestecker 30 punten (16de in eerste rit + 15de in tweede rit + 27ste in derde rit + 20ste in vierde rit + 22ste in vijfde rit + 17de in klassement), Kenneth Verstegen 10 punten (17de in vierde rit + 28ste in vijfde rit)

Tour du Piémont-Pyrénéen (11-13/8): Victor Vercouillie 28 punten (2de in tweede rit), Bert Bolle 15 punten (16de in tweede rit + 24ste in vierde rit + 30 ste in eindklassement), Niels De Clerck 10 punten (25ste in eerste rit + 21ste in vierde rit)

Roeselare 12/8 86 dlnrs.: 1. Niels De Rooze 13. Warre Van den Meerssche (3) 15. Jordy Decottignies (1)

Klerken 12/8 40 dlnrs.: 1. Mathias Vanoverberghe 2. Alex Vandenbulcke (14) 5. Iben Rommelaere (11) 7. Milan Kuypers (9)

Tour of Leuven (UCI 1.1) 15/8: 1. Arnaud De Lie 24. Alex Vandenbulcke (5)

Beselare 15/8 89 dlnrs.: 1. Arne Santy 14. Gianni Corijn (2)

Heusden Koers 15/8 98 dlnrs.: 1. Harry Tanfield (Gbr) 17. Jelle Harteel (5)

HEREN JUNIOREN

Dadizele, 09/08, 86 km, 73 dlnrs. : 1. Gaetan Warnier (15), 4. Axel Vandamme (12), 8. Kenji Coenen (8), 11. Brent Deltombe (5), 15. Robbe Dewilde (1).

Couvin, kl.k., 10/08, 80 km, 110 dlnrs. : 5. Corneel Vanslembrouck (22), 7. Gauthier Servranckx (18), 10. Jenthe Verstraete (12), 16. Wout Hemeryck (5), 18. Milan Vermeulen (5), 19. Michiel Debeaussaert (5), 20. Lomme Van Den Meerssche (5), 23. Milan Verschaeve (5), 24. Arne Desimpelaere (5), 26. Staf Cappon (5).

Limburgse Pijl, IC, 13/08, 126 km, 141 dlnrs. : 4. Victor Vaneeckhoutte (24), 18. Arne Desimpelaere (5), 21. Gaetan Warnier (5), 22. Michiel Debeaussaert (5).

Honelles, BvB, 12/08, 120 km, 148 dlnrs. : 1. Tars Poelvoorde (30), 3. Jenthe Verstraete (26), 4. Henri Naessens (24), 5. Staf Cappon (22), 12. Milan Vermeulen (8), 16. Maxime Coudron (5), 24. Corneel Vanslembrouck (5), 25. Lomme Van Den Meerssche (5), 26. Wout Hemeryck (5).

Loppem, 15/08, 92 km, 119 dlnrs. : 2. Gaetan Warnier (14), 3. Axel Vandamme (13), 5. Henri Naessens (11), 6. Arne Desimpelaere (10), 7. Wout Hemeryck (9), 9. Leander Vandersteene (7), 12. Viggo Vanneste (4), 13. Siebe Bauwens (3), 14. Lowiek Misseeuw (2).

HEREN NIEUWELINGEN

Dadizele, 10/08, 62 km, 57 dlnrs. : 2. Mattijs Soetaert (14), 7. Cédric Sioen (9), 8. Thor Dayer (8), 9. Riesse Leutenez (7).

Couvin, kl.k., 10/08, 1stejaars, 60 km, 74 dlnrs. : 12. Mateo Vanaelst (8), 15. Lothar Vannoote (5).

Couvin, kl.k., 10/08, 2dejaars, 68 km, 83 dlnrs. : 4. Emile Vanspeybrouck (24), 5. Gust Depraetere (22), 9. Jasper Verbrugge (14), 13. Lars De Clerck (6), 15. Matti Louagie (5), 29. Elias Roose (5).

Heestert, 12/08, 70 km, 95 dlnrs. : 6. Bas Vandenbulcke (10), 7. Thor Dayer (9), 9. Nicolas PLancke (7), 10. Matteo Toortelboom (6), 15. Thor Peeters (1).

Loppem, 15/08, 68 km, 68 dlnrs. : 5. Zeno Durie (11), 10. Thor Dayer (6), 14. Toby Vandewoude (2), 15. Céleste Belpalme (1).

DAMES JUNIOREN

WK tijdrijden in Glasgow 9/8: 23. Luca Vierstraete (7)

Hamois 13/8 12 dlnrs.: 1. Emma Segers 3. Jana Van Compernolle (13) 5. Michelle Dheedene (11) 8. Nanoi Van Wettere (8) 9. Zoë Collie (7)

Hoeleden 15/8 24 dlnrs.: 1. Britt Huybrechts 3. Michelle Dheedene (13) 9. Jana Van Compernolle (7)

DAMES NIEUWELINGEN

Hamois 13/8 15 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Jilke Michielsen (14) 8. Zita Gheysens (8) 12. Auke Anne (4)

Hoeleden 15/8 27 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Jilke Michielsen (14) 5. Zita Gheysens (11) 13. Auke Anne (3)